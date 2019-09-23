Что стало с нацистским палачом, который спрятался в США

Яков Палий считался последним нацистом Третьего Рейха, проживавшим до 2018 года в США. В конце 1940-х годов ему удалось уйти от ответственности и получить гражданство, убедив американские власти в том, что во время войны он работал пастухом в родной деревне. Однако в начале 2000-х Палий был разоблачен. Преступника решено было депортировать, но ни одно государство не изъявило желания принять бывшего СС-овца к себе.

Приезд в США и разоблачение

Уроженец польского (а теперь украинского) села под названием Прядики Яков Палий приехал в Соединенные Штаты в 1949 году. При оформлении документов он сказал представителям американских властей, что до конца войны он только и делал что работал. Сначала пас скотину в родной деревне, а потом вкалывал на одной из немецких фабрик. Палия в США приняли. Спустя 8 лет он стал полноправным американским гражданином и даже обзавелся семьей.

В Нью-Йорке он жил тихо и скромно, а потому не вызывал ни у кого абсолютно никаких подозрений. Тем не менее кто-то все-таки узнал в Палие бывшего СС-овца. По некоторым данным этот кто-то передал анонимную записку сотрудникам ФБР , после чего, а именно в начале 2000-х годов следственные органы взялись за Якова всерьез. Несмотря на то, что с того момента, как Палий прибыл в США прошло уже более полувека, доказательств его вины оказалось предостаточно. Да и сам он во всем сознался. В 2003 году все это было подкреплено судебным решением. Кроме того, через несколько месяцев Яков Палий был также лишен и американского гражданства.

Результаты расследования

В ходе следствия выяснилось, что Палий вовсе не был обычным мирным жителем. На самом деле еще в 1943 году его завербовали на территории Польши. Некоторое время Яков служил охранником в концентрационном лагере «Т