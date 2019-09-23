Нашелся мужчина, пропавший 51 год назад

Кениец в годах вернулся в семью через 51 год, рассказывает Daily Nation.

В 1968 году 30-летний Фрэнсис Мутуа Чеге уехал из деревни Икумби, оставив своих родных. Мужчина не сообщил супруге Ванджире, куда направляется. Женщина воспитывала шестерых детей в одиночку, не переставая верить, что когда-нибудь муж вернется.

Спустя 51 год кенийка Моника Гатони увидела истощенного Фрэнсиса возле школы в Икумби:

«У него был жалкий измотанный вид. Он сказал, что искал свой дом после долгих лет скитаний. Когда он описал мне свое жилище, я отправила его туда на такси».

81-летний мужчина за эти годы успел посетить разные города страны — Кисии, Нароке и Килгорисе. В них он тщетно пытался создать свой бизнес.

Позже Фрэнсиса приняли на работу в лесном комплексе Мау, где он даже обзавелся новой семьей. Но супругу и сына не устраивало, что он пропивал заработанные деньги.

«Я жил скудной жизнью. Мне было стыдно возвращаться домой с пустыми руками»,

— сообщил Фрэнсис.

Вскоре власти стали выселять людей из заповедного леса Мау, и мужчине пришлось искать новый дом. Кениец решил добраться до родной деревни, где его голодного и обессиленного и заметила Моника.

Семья и жители деревни были рады возвращению Фрэнсиса. По этому поводу забили коз и организовали праздник. Все дети кенийца съехались в дом, чтобы поскорее увидать отца.