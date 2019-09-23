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Был ли Малюта Скуратов героем 

Кириллица 32 минуты назад
Был ли Малюта Скуратов героем
Фото: Кириллица
Имя Малюты Скуратова — одного из ближайших сподвижников Ивана Грозного — стало нарицательным для обозначения жестокого палача, изувера, радующегося страданиям других.

Преданность

И это справедливо, поскольку на совести Малюты огромное количество замученных и казненных людей, в том числе, и митрополит Филипп, канонизированный Русской православной церковью.
И, тем не менее, неужто этот человек не совершил ничего хорошего за всю свою жизнь? Если внимательно изучить его биографию, то выяснится, что даже Малюта был способен творить хорошие дела. Если ему приказывал, конечно же, царь. Поскольку главным качеством Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского, прозванного за малый рост Малютой Скуратовым, была даже не жестокость, а безусловная, собачья преданность государю. И все, что было сделано Малютой, было сделано по воле Ивана Грозного.

Конец опричнины

Как ни странно, именно Григорий Скуратов, которого считают чуть ли не олицетворением опричнины, способствовал ее уничтожению.
Принят в опричнину он был первоначально на самый низший пост параклисиарха (пономаря) и некоторое время был одним из многих, и не более того. В 1569 году он возглавил опричное сыскное ведомство. Начинаются аресты, сыск, который по нормам средневекового права был немыслим без пыток, казни. Скуратов лично казнит и расправляется иными способами с теми, кого Иван IV считал своими врагами. К 1570 году опричное войско стало самостоятельной боевой единицей, привыкшей к безнаказанности и крови. И государь решает, что этот эксперимент пора заканчивать, как выходящий из-под контроля.
Следствие по делу слишком рьяных опричников возглавил все тот же Скуратов-Бельский. Он выявил и доказал причастность вчерашних царских любимцев к разнообразным злоупотреблениям. В результате 116 опричников были казнены, еще 184 человека, приговоренных к казни, царь помиловал прямо на эшафоте. Опричное войско было распущено, и само это слово предано забвению.

Дипломатия

Григорий Скуратов-Бельский вел важные дипломатические переговоры с Литвой и Крымом. Видимо, царь усматривал в этом человеке помимо жестокости и другие качества. Такие, как терпение, ловкость, проницательность и прочее, что требуется дипломату. Литва и Крымское ханство в XVI веке были главными партнерами и конкурентами России на международной арене. С этими государствами русские то воевали, то заключали мирные договоры, и переговоры с крымскими и ливонскими дипломатами были очень и очень важной миссией. Впрочем, справедливости ради отметим, что переговоры Скуратов вел не в одиночку, а вместе с таким блестящими профессионалами дипломатии, как думный дворянин И. С. Черемисинов и дьяк Андрей Щелкалов.
Нужно отметить, что опыта дипломатической работы Малюта не имел, и, тем не менее, был включен в группу переговорщиков. Может быть, Иван Грозный желал таким образом показать свое доверие и милость к этому человеку? Во всяком случае, опытным дипломатам Малюта работать не мешал. И на том спасибо.

Геройская смерть

Как это иной раз случается, лучшим поступком в жизни Скуратова-Бельского стала его… смерть.
В 1572 году был предпринят поход против шведов. Шла Ливонская война. Скуратов-Бельский в этом походе занимал должность дворового воеводы, командовал государевым полком. Царское войско штурмовало крепость Вейсенштейн, недалеко от Ревеля (сейчас Таллин). Скуратов лично повел на приступ государев полк, поскольку человеком он был, безусловно, храбрым. И на стене его настигла пуля, завершившая жизненный путь одного из самых одиозных персонажей русской истории. Как сказано в одном историческом исследовании, Малюта жил по уши в грязи, и руки его были по локоть в крови, однако, смерть его была чистой. Смерть за отечество.
Так что умер Малюта Скуратов как герой. Иван Грозный оценил преданность и храбрость своего верного слуги. Он позаботился о достойных похоронах Григория Скуратова-Бельского и назначил его вдове очень значительную пожизненную пенсию. Дело по тем временам совершенно беспрецедентное.
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Люди , Малюта Скуратов , Иван Грозный , РПЦ
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