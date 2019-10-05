Как русского альпиниста-героя выставили злодеем

Как русский альпинист-герой был выставлен злодеем

События, произошедшие 10 мая 1996 года на самой высокой вершине мира, вошли в историю как "катастрофа на Эвересте"или "катастрофа на Джомолунгме ". Они многократно освещались в прессе, о них написано несколько книг и снят фильм, который так и называется — "Эверест".

В тот день на горе погибло 8 человек: трое индусов и пятеро членов коммерческих экспедициий под руководством Роба Холла и Скотта Фишера

Альпинист Анатолий Букреев , родившийся в Челябинской области и позже переехавший в Казахстан, работал в группе Фишера гидом. Сам Фишер погиб на горе. Погибли также 3 клиента экспедиции Роба Холла и сам Роб Холл. Только благодаря героизму Букреева все клиенты его экспедиции остались в живых.

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