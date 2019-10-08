Почему Невский не сражался против Золотой Орды

Почему Александр Невский был против свержения ига Золотой Орды

Святой благоверный князь Александр Ярославич по прозвищу Невский традиционно рассматривается как идеальный русский государственный деятель. Такова церковная и историографическая традиция. И недаром в конкурсе «Имя Россия» 2008 года победил именно он. Но, быть может, факты не всегда соответствуют идеализированной картине.

Установление монголо-татарского ига

В критических голосах по поводу Александра Невского больше всего места занимают упрёки в том, что он способствовал установлению монголо-татарского ига на Руси. Мол, после Батыева нашествия Русь ещё могла воспрянуть духом и соединёнными усилиями свергнуть только что установившийся гнёт. Нам, конечно, не дано знать, увенчались бы такие попытки успехом либо же, напротив, привели бы только к новым жертвам и опустошениям. Зато нам известно, во-первых, что такие попытки были, а во-вторых, что Александр Невский им противодействовал и пресёк их.

Историки обычно оправдывают это тем, что-де Александр Невский тем самым избавил Русь от новых татарских набегов и опустошений. Однако то, как он это осуществил, было как раз серией таких погромов и нашествий. Только вместе с татарами в них участвовала и дружина Невского героя.

Рассмотрим события по порядку. В 1243 году Батый, хан улуса Джучи (Золотой Орды), призвал отца Невского — Ярослава Всеволодича — в свою столицу Сарай, чтобы принять от него вассальную присягу. Александр в это время княжил в Новгороде как наёмный князь с ограниченной властью. Ярослав требуемую присягу дал, за что Батый дал ему ярлык — инвеституру на великое княжение Владимирское и Киевское.

По сути, Батый поставил Ярослава старшим над всеми русскими князьями, правда, это поставление было признано не всеми русскими князьями и не сразу. Есть в летописях намёки на то, что сам Александр не спешил подчиняться своему отцу.

Но решение хана Золотой Орды в то время ещё требовало ратификации великого хана в Каракоруме. И вот, после короткого пребывания на родине, Ярослав Всеволодич отправился в далёкий путь в Центральную Азию, из которого уже не вернулся. В том, что он был утверждён на великом княжении, никто не сомневался, но теперь на престол претендовали два его сына — Александр и Андрей. Традиция считает Александра старшим из братьев, однако точно это неизвестно, и дата рождения Андрея не сохранилась.

Андрей первым отправился в Каракорум и привёз от великого хана Гуюка ярлык на владимирский престол. Но вскоре Гуюк внезапно умер, и при поддержке Батыя великим ханом стал Мунке. Андрей тем временем вступил в союз с князем Даниилом Галицким с целью свергнуть с Руси ханское иго.

Насчёт дальнейших событий версии как у летописцев, так и у историков, сильно расходятся. Каноническая версия гласит, что сын Батыя Сартак, правивший в то время в Сарае, направил против Андрея темника Неврюя.

Андрей бежал, а Александр тем временем поехал в Сарай, а потом в Каракорум, чтобы умилостивить ханов, и привёз себе ярлык на великое княжение. Тем временем татары уже успели снова разорить Владимир, Суздаль и другие центры Северо-Восточной Руси («Неврюева рать», 1252 г.).

По апокрифической версии, опирающейся на Василия Татищева, Александр Невский сам выпросил у хана войско, с его помощью сверг брата и вокняжился на Руси, окончательно утвердив тем самым в ней ордынское иго и похоронив надежды на освобождение. Некоторые историки высказывают гипотезу, что Неврюй, упоминаемый летописью, не кто иной, как сам Невский герой. Независимо от того, какая версия верна, очевидно, что Александр Невский воспользовался могуществом Орды для утверждения своего единовластия в Руси, но как послушного данника ханов.

Подчинение Новгорода Золотой Орде

Великий Новгород не подвергался татарским разорениям. Будучи самостоятельным государством, призывавшим к себе князей на определённых условиях, он не считал себя связанным теми обязательствами, какие великий князь принял на себя перед ордынскими ханами. Новгород не участвовал в выплате дани монголам. Александр Невский решил положить конец этой независимости, для чего опять воспользовался военной мощью Орды.

В это время в Новгороде правил сын Александра Василий. Устрашённый тем, что отец идёт на него с татарами, он бежал. Невский вступил в Новгород и учинил там жестокую расправу над боярами — советниками своего мятежного сына. Одним, по свидетельству летописи, резали носы, других ослепляли. После чего ордынские баскаки стали переписывать жителей для уплаты подушной подати.

Новгородцы возмутились и изгнали баскаков. Но вместе с ними уехал и Александр, пригрозив, что вернётся с сильной ордынской ратью.

Между тем, в самом Новгороде начался разброд. Дань, накладываемая татарами, была поголовной, одинаковой для всех. Поэтому недовольными ею были в основном бедные, для богатых же новгородцев она была необременительна. Многие бояре и купцы тоже стали покидать Новгород вслед за великим князем.

Простой народ остался без вождей, был вынужден покориться и, через посредство архиепископа, стоявшего, конечно, на стороне богатых, послал умолять Александра Невского вернуться, обещав покорность баскакам.

Было это в 1259 году. С тех пор Новгород, хотя впредь и избавился от непосредственных наездов и постоев баскаков, неизменно платил великим князьям «ордынский выход», то есть свою долю в общерусской дани Орде.

Отказ от западной помощи против Орды

Есть факты из биографии Александра Невского, которые трактуются неоднозначно. Дело в том, что он отверг помощь, предлагавшуюся ему римским папским престолом, против татар в обмен на признание церковного верховенства папы (церковной унии).

Первое послание этого рода от папы Иннокентия IV князь получил в начале 1248 года. Любопытно, что папа ссылался в нём на то, что в Каракоруме отец Александра — великий князь Ярослав — якобы договорился с пребывавшими там в то время папскими послами об унии.

Судя по всему, папа получил положительный ответ на своё первое письмо, так как ещё до конца 1248 года отправил Александру второе послание.

В нём Иннокентий выражал удовлетворение согласием князя на возведение в Пскове католического храма и сообщал о направлении к нему легата. На этом переписка обрывается.

Русские источники ничего о ней не сообщают, но зато говорят о том, что Александр отверг предложение пришедших к нему двух папских послов о переходе в католичество.

Эти известия легко примиримы. В ту пору, когда Александр ещё не был великим князем, а правил в Новгороде, он мог рассматривать и такой вариант, как опору на западную помощь против татар (что сделал Даниил Галицкий). Но к моменту прибытия легата (или двух легатов) сделал окончательный выбор в пользу вассалитета Орде.

И вот, это отвержение помощи католической Европы одни считают плохим деянием, так как оно способствовало ордынскому игу. Другие считают это хорошим поступком, так как Александр Невский сохранил на Руси православие. Вред этого шага спорен, ибо тому же Даниилу Европа не очень-то помогла.