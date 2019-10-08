За что белые приговорили к смерти генерала Таубе

«Красный барон»: за что белые приговорили к смерти царского генерала Таубе

В современной России имя барона Александра фон Таубе мало кому известно. Между тем он был одним из первых военачальников царской армии, перешедших на сторону большевиков. «Красный барон» многое сделал для становления молодого советского государства и до конца жизни остался верен своему выбору.

В тылу не прятался

Александр фон Таубе родился в августе 1864 года в Санкт-Петербургской губернии. Он происходил из старинного шведского-немецкого рода, который служил России со времен Ивана Грозного . Представители этого рода не отличались богатством, зато были известны своей честностью и трудолюбием.

Будущий «красный барон» закончил Санкт-Петербургскую военную гимназию, учился также в Михайловском артиллерийском училище. Карьеру он делал сам, без помощи родственников. Учителя отмечали большое упорство и трудолюбие Александра Александровича.

Свой боевой путь фон Таубе начал на Русско-японской войне, где командовал 3-м Нарвским пехотным полком.

Служил хорошо, быстро двигался по карьерной лестнице и в 1907 году получил звание генерал-майора.

С началом Первой мировой возглавил 5-ю Сибирскую дивизию, которая вела тяжелые бои с немцами в Польше и Белоруссии. Фон Таубе в безопасности не отсиживался, всегда принимал активное участие в сражениях. За умелое руководство войсками получил несколько орденов и золотое Георгиевское оружие. Фронтовые будни для Александра Александровича закончились спустя несколько месяцев после начала войны. В конце 1914 года барон попал под обстрел тяжелой артиллерии у Тартак-Болимовского и был серьезно контужен. Генерала вылечили, но на войну больше не пустили, отправив руководить штабом Омского военного округа.

Человек демократических взглядов

Несмотря на службу в отдалении от театра боевых действий, фон Таубе прекрасно знал о ситуации на фронте. Чем дольше шла война, тем больше сказывался дефицит винтовок, патронов, снарядов к артиллерии. Такое положение дел серьезно беспокоило барона.

Февральскую революцию фон Таубе, ставший к тому времени генерал-лейтенантом, принял восторженно. В военной среде барон слыл либералом, и вскоре он подтвердил свою репутацию.

В апреле 1917 года генерал передал управление войсками на местах гарнизонным комитетам. Большинство в них составляли ярые революционеры. Удивительно, но несмотря на радикальный настрой руководства комитетов, части Омского округа сохраняли боеспособность. Фон Таубе, как инициатор армейской демократизации, становился все популярнее в войсках.

Спаситель революции

Кипучая деятельность генерала привлекла внимание главы Временного правительства Александра Керенского . Министру-председателю докладывали о связях фон Таубе с меньшевиками и эсерами . В Петрограде решили приструнить «смутьяна» и вызвали его в столицу. По прибытии в Петроград генерала взяли под стражу.

Скорее всего, его ждала расправа, если бы не октябрьский переворот. Между тем в Петроград уже летели телеграммы из Омска с требованием освободить фон Таубе. Новые власти не стали медлить и разрешили генералу выехать обратно почти сразу после освобождения.

Активность генерала в Сибири фактически спасла на первых порах молодую советскую республику.

Еще ранней осенью он позволил солдатам покидать части для сбора урожая. В итоге накопленные хлебные запасы помогли большевикам удержать власть на первых порах.

Отрезанные от ресурсов Малороссии, они получали хлеб из Сибири, хотя организовать его поставки через всю страну было непростой задачей. Тем не менее «красный барон» с ней справился, план поставок был даже перевыполнен.

Организатор Красной армии в Сибири

Отличился генерал и на своем профессиональном поприще. Фон Таубе проводил демобилизацию отрядов старой армии и одновременно создавал новую, революционную сибирскую гвардию.

С февраля по март 1918 года были организованы отряды для борьбы с атаманами Семеновым и Дутовым. Подготовленные генералом части оказались самыми боеспособными силами большевиков в Сибири. Они вели борьбу не только с белыми, но и с Чехословацким корпусом. Однако численный перевес на востоке страны тогда был у белых.

К августу 1918 года отряды красноармейцев были разбиты и оттеснены от крупных населенных пунктов. Тем не менее фон Таубе смог нанести противнику серьезный урон. Генерал готовился к новому этапу борьбы, но его неожиданно вызвали в Москву.

Своему выбору не изменил

Руководство большевиков поручило «красном барону» подготовить доклад о положении в Сибири. Чтобы попасть в столицу, фон Таубе нужно было прорваться через территорию белых. Задача очень опасная, но ослушаться приказа партии Александр Александрович не мог. Его рискованное путешествие закончилось очень быстро.

Генерала узнали и схватили 2 сентября в поселке Бодайбо Иркутской губернии. Белые высоко ценили военные и организаторские навыки фон Таубе, поэтому предложили ему публично отречься от большевиков.

Генералу предлагали пост командующего Сибирской армией Колчака, но «красный барон» ответил категорическим отказом.

В таких условиях белые приняли решение избавиться от генерала.

Суд в Екатеринбурге приговорил его к смертной казни. Однако фон Таубе до нее не дожил: генерал умер в январе 1919 года от сыпного тифа. Ему было 54 года.

Историки приписывают Александру Александровичу слова, которые он якобы сказал в ответ на предложение белых: «Контуженые ноги и седины не позволяют мне идти против врагов трудящейся России». Современные исследователи не исключают, что фраза выдуманы пропагандой большевиков. Как бы там ни было, но своему выбору «красный барон» остался верен до конца.