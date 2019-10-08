Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отец отпугнул медведя выстрелом и спас сына 

Lenta.ru 2 часа назад
Отец отпугнул медведя выстрелом и спас сына
Фото: Depositphotos
В США отец выстрелом отпугнул напавшего на сына медведя и спас ему жизнь. Об этом сообщает издание Newsweek.
Инцидент произошел вблизи города Хейнс, штат Аляска. 55-летний Скотт Бредфорд (Scott Bradford) и его 21-летний сын Кейси (Casey Bradford) возвращались к своей лодке после охоты на лося возле реки Чилкат. Из зарослей появился бурый медведь, внезапно напал на молодого человека сзади и укусил его за руку и за ногу.
Отец находился примерно в 27 метрах от сына, услышал его крики и в первые секунды подумал, что из кустов выбежал лось. Он выстрелил поверх головы агрессивного животного. Медведь испугался, отпустил Кейси и скрылся. Скотт выстрелил ему вслед, но неизвестно, попал ли он в животное.
Охотники добрались до автомобиля и проехали около 40 километров до ближайшей клиники, оттуда пострадавшего доставили в больницу побольше. Медики отметили, что полученные охотником травмы не были опасны для жизни.
По данным представителей службы охраны дикой природы Аляски, неизвестно, что спровоцировало атаку. Напавшего на охотника медведя не удалось обнаружить. Служба охраны дикой природы установит предупреждающие знаки об опасности встречи с бурым медведем.
Обычно медведи застенчивы, предпочитают избегать людей и нападают на них только в целях защиты. Иногда медведей привлекает человеческая еда, оставленный людьми мусор. Спровоцировать агрессию животного может и человек, неожиданно появившийся на его тропе.
Ранее сообщалось, что в Хилокском районе на юго-западе Забайкалья медведь убил 50-летнюю женщину. Тело женщины нашли в ста километрах от села Тэрэпхэн: хищник отгрыз россиянке руку и оставил на ее теле рваные раны.
С нашей планетой происходит что-то странное
Последние новости
Разработан закон о блокировке электронной почты россиян Разработан закон о блокировке электронной почты россиян Путин дал поручение по интеграции России и Белоруссии Путин дал поручение по интеграции России и Белоруссии Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Комментарии
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обитель призраков: тайны дома Винчестеров
Обитель призраков: тайны дома Винчестеров
В Англии продается окурок сигары Черчилля
В Англии продается окурок сигары Черчилля
Почему спортсменки ГДР были сильнее мужчин
Почему спортсменки ГДР были сильнее мужчин4
США назвали самые опасные российские танки
США назвали самые опасные российские танки1
Поразительные умственные способности животных
Поразительные умственные способности животных2
Видео
Знаменитые писатели, которые были неграмотны
05:46
Знаменитые писатели, которые были неграмотны
Люди
Тайные коды, которые удалось расшифровать
10:37
Тайные коды, которые удалось расшифровать
Вещи
Какой танк больше всего не любили советские танкисты
01:54
Какой танк больше всего не любили советские танкисты
Истории
Как сапожник основал бизнес империю
02:20
Как сапожник основал бизнес империю
Истории
Какие пророчества о конце света уже сбылись
07:58
Какие пророчества о конце света уже сбылись
Истории
Какие тайны Луны не раскрывают исследователи
10:10
Какие тайны Луны не раскрывают исследователи
Безумный мир
Высокохудожественный показ среднего пальца
05:46
Высокохудожественный показ среднего пальца
Истории
Поразительные умственные способности животных
15:09
Поразительные умственные способности животных
Истории
Строители раскопали забытый библейский мегаполис
00:24
Строители раскопали забытый библейский мегаполис
Места
Собака не дала продать воспитавшую ее корову
04:00
Собака не дала продать воспитавшую ее корову
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение