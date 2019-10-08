Отец отпугнул медведя выстрелом и спас сына

В США отец выстрелом отпугнул напавшего на сына медведя и спас ему жизнь. Об этом сообщает издание Newsweek.

Инцидент произошел вблизи города Хейнс, штат Аляска. 55-летний Скотт Бредфорд (Scott Bradford) и его 21-летний сын Кейси (Casey Bradford) возвращались к своей лодке после охоты на лося возле реки Чилкат. Из зарослей появился бурый медведь, внезапно напал на молодого человека сзади и укусил его за руку и за ногу.

Отец находился примерно в 27 метрах от сына, услышал его крики и в первые секунды подумал, что из кустов выбежал лось. Он выстрелил поверх головы агрессивного животного. Медведь испугался, отпустил Кейси и скрылся. Скотт выстрелил ему вслед, но неизвестно, попал ли он в животное.

Охотники добрались до автомобиля и проехали около 40 километров до ближайшей клиники, оттуда пострадавшего доставили в больницу побольше. Медики отметили, что полученные охотником травмы не были опасны для жизни.

По данным представителей службы охраны дикой природы Аляски, неизвестно, что спровоцировало атаку. Напавшего на охотника медведя не удалось обнаружить. Служба охраны дикой природы установит предупреждающие знаки об опасности встречи с бурым медведем.

Обычно медведи застенчивы, предпочитают избегать людей и нападают на них только в целях защиты. Иногда медведей привлекает человеческая еда, оставленный людьми мусор. Спровоцировать агрессию животного может и человек, неожиданно появившийся на его тропе.

Ранее сообщалось, что в Хилокском районе на юго-западе Забайкалья медведь убил 50-летнюю женщину. Тело женщины нашли в ста километрах от села Тэрэпхэн: хищник отгрыз россиянке руку и оставил на ее теле рваные раны.