Пять мифов о Джоне Ленноне

Один из самых популярных музыкантов XX века, участник группы The Beatles Джон Леннон появился на свет 9 октября 1940 года в Ливерпуле.

Он был убит 39 лет назад, но до сих пор он является кумиром миллионов людей по всему миру. Как и обо всех рок-легендах, о нем создано много мифов.

Миф 1. Родился под пулями

Практически во всех биографических книгах и статьях о музыканте говорится о том, что именно в этот день немецкая авиация совершила налет на Ливерпуль и будущий музыкант родился буквально во время кровавых сражений.

Однако самые любопытные поклонники Леннона однажды решили перепроверить эту информацию, и выяснилось, что в тот период Ливерпуль и правда подвергался бомбежкам, но свидетельств налета на город именно в этот день нет ни в одном историческом источнике.

Скорее всего, рождение Джона «под пулями» было легендой семьи Леннон либо выдумкой менеджеров битлов.

Миф 2. Дружба и долгое сотрудничество с Маккартни

Во многих источниках о The Beatles говорится, что Джон Леннон и Пол Маккартни писали песни «в четыре руки» и были лучшими друзьями. Но на самом деле это не так. В одном из интервью Леннон признался: «Наши лучшие песни, кроме самых ранних, типа "I Want to Hold Your Hand", были написаны порознь».

Кроме того, Леннон и Маккартни были соперниками в группе, так как каждый из них стремился быть лидером. Леннон не скрывал, что его бесило то, что после смерти менеджера группы Брайана Эпштейна Маккартни стал тянуть одеяло на себя. «Мы были сыты по горло своей ролью "подручных" Пола, — говорил Леннон. — Он взял на себя руководство и якобы вел нас. Что это за руководство, когда мы все ходили кругами?»

Миф 3. Кичился популярностью The Beatles

В марте 1966 года Джон Леннон бросил фразу, за которую его осудили верующие всего мира, а многие поклонники посчитали битла зазнавшейся звездой, кичащейся своей популярностью. «Сейчас мы более популярны, чем Иисус , — сказал тогда Леннон. — Я не знаю, что исчезнет раньше — Иисус был ничего, но последователи тупы и заурядны».

Однако в другом, уже более позднем интервью Джон признался, что вовсе не был доволен собой и своей жизнью времен The Beatles. «Это вовсе не весело — быть гением, — произнес он. — Это пытка».

Песня The Ballad Of John And Yoko, в которой Леннон описывает трудности жизни рок-звезды, тоже вызвала скандал: критикам показалось, что певец опять сравнивает себя с Христом.

Миф 4. Битлы были пай-мальчиками

В конце 1961 года имидж участников группы изменился — они облачились в знаменитые пиджаки без лацканов. Музыканты перестали курить и материться на сцене. Этот имидж тут же поднял популярность группы.

Создавалось впечатление, что и вне сцены участники ведут образ жизни пай-мальчиков. Но как бы не так! Практически в конце своей жизни Джон признался, что тот мирок, в котором вращались битлы, на самом деле был наполнен деньгами и наркотиками.

Миф 5. Считался образцовым семьянином

Во многих источниках Джона Леннона называют очень верным мужчиной, искренне любившим сначала первую жену Синтию, а потом вторую — Йоко Оно. Однако в одном своем интервью участник The Beatles признался, что часто был не прочь развлечься с представительницами древнейшей профессии. «Есть фотография, где я выползаю на четвереньках из публичного дома в Амстердаме, а люди мне говорят: "Доброе утро, Джон!"» — рассказывал Леннон.

Джон объяснил, что подобные истории не попадали в прессу по той причине, что менеджеры группы избегали скандалов. «Чистенький» образ The Beatles поддерживался как менеджерами коллектива, так и прессой, и никому не выгодно было его разрушать.

Отношения с сыном от первого брака Джулианом у счастливо женатого во второй раз Леннона складывались тоже непросто. Именно чтобы подбодрить мальчика, тяжело переживавшего развод родителей, Пол Маккартни написал знаменитую «Hey Jude». А на этой шуточной записи, вышедшей бонусом на альбоме Леннона 1974 года «Walls and Bridges», одиннадцатилетний Джулиан подыгрывает отцу на барабанах.