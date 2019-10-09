Чем Россия обязана гипнотизеру Кашпировскому 

Ровно 30 лет назад на гостелевидении СССР вышла первая передача «Сеансы здоровья Анатолия Кашпировского». Она сделает этого человека живой легендой, что вспоминается теперь как погружение огромной страны в пучину мракобесия и деградации. Несмотря на это, нам есть за что поблагодарить «гипнотизера национального значения». Более того, мы должны это сделать.
Бывший врач-психотерапевт сборной СССР по тяжелой атлетике Анатолий Кашпировкий попал к нам из тех мест, которые у многих теперь ассоциируются с наглостью, хитростью и безумием, но лишены истории успеха.
Дольше всего этот человек проработал в психиатрической больнице имени Ющенко в городе Винница — почти четверть века. А дорогу к великой славе и большой политике ему открыла «клятая метрополия» — с ней это часто случается.
Медицинский гипноз, которым психотерапевт оперировал на своих сеансах, явление в общем-то почти научное, по крайней мере, практикуемое. Но только Кашпировский вызвался лечить этим гипнозом СПИД и устранять последствия от радиации — в те времена они были жупелами благодаря чернобыльской катастрофе и штампу «чума двадцатого века».
Заодно у пациентов должны были рассасываться рубцы и происходить «общее оздоровление организма», за исключением, конечно, мозга. Это не шутка: профессиональный психотерапевт категорично заявлял, что психические болезни своим гипнозом не лечит. Видимо, это диктовала ему его профессиональная честь, а может быть даже совесть.
Впрочем, главный конкурент — Алан Чумак, заряжавший всей стране тазики с водой, утверждал, что совести у Кашпировкого нет, поскольку он пользуется гипнозом, а это — форма насилия. Вот к Чумаку, например, люди тазики с водой несут добровольно, как и положено в демократической стране.
Есть мнение, что именно пресловутая демократия (в терминах патриотов начала 1990-х — «дерьмократия») довела «самую читающую нацию в мире» из государства победившего материализма до такого состояния, что она массово понесла свои рубцы к Кашпировскому. Но это недопустимо упрощенный взгляд на проблему.
В 1989 году страну лихорадило еще умеренно, будущее не казалось беспросветно черным. Государство и общество полетели в бездну уже после того, как Кашпировский обрел всесоюзные славу и почет. Последующие катаклизмы сильно укрепили его позиции как народного утешителя и подносчика плацебо, но именно укрепили, а не вознесли.
В значительно большей степени мы должны «благодарить» за уязвимость к гипнозу советскую власть. Не только горбачевскую, но и более раннюю. На это есть как минимум две объективные причины.
Первая — это весьма примитивная, а потому всеобъемлющая советская цензура, которая не хотела, не умела и не могла работать на полутонах, а сходу резала все «подозрительное». Если в том, что касается точных наук, советское общество было частью глобального знания, то области гуманитарных дисциплин были в значительной степени прорежены.
Как следствие, у коллективного разума советских людей не было иммунитета от той чуши и суеверий,