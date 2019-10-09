Пашу дал эксклюзивное интервью «Рамблеру»

8 октября стало известно, что Мещанский районный суд отклонил иск рэпера L'One ( Леван Горозия ) к Black Star. Знаменитость пытался отстоять свое право на сценический псевдоним и треки, которые он записывал во время сотрудничества с лейблом. Генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Пашу ( Павел Курьянов ) дал эксклюзивное интервью "Рамблеру" и прокомментировал ситуацию.

— Почему артисты судятся с лейблами?

— Это непростой вопрос и на него нет однозначного ответа. Ситуации разные бывают. Я не могу говорить только со стороны лейбла, чтобы быть более объективным. Артист артисту рознь. Кто-то жадный до денег, кто-то хочет сам себе быть начальником и не зависеть от мнения других людей, кому-то тяжело воспринимать обратную связь для дальнейшего роста из-за болезненного ЭГО, кто-то имеет проблемы в коммуникации с компанией и понимает, что сам быстрее будет расти, кто-то требует внимания персонально к себе и не хочет, чтобы его сравнивали с другими сильными артистами, и так далее. Судятся чаще те, кому сложно общаться и в принципе договариваться. Это мое мнение.

— Расскажите об этом деле.

— Суть этого дела в двух словах не передашь. Вопрос фундаментальный и чрезвычайно важный для музыкального рынка России и института продюсирования. Есть юридическое поле, где главенствует закон и он определяет где правда. Но есть и гораздо более важная для меня часть — личная: L'One поступил непорядочно по отношению ко мне лично и к той большой команде, которая приложила огромные усилия для его успеха. Он нарушил данное мне слово и после в СМИ вынес некорректные сведения и некорректные цифры, показав себя, как потерпевшего и несчастного. Целью этого поступка было вызвать жалость и сочувствие людей. Наши люди к сочувствию очень расположены: от любви до ненависти один шаг. За это время СМИ и «доброжелатели» успели понавешать ярлыки, которых ни я, ни моя команда никогда не заслуживали. Никто не стал вдаваться в детали, и люди на веру принимали данные, которые никто не проверял. Сегодня суд подтвердил для нас очевидные вещи. Мы 7 лет вкладывали деньги, время и свои связи, чтобы артист стал популярным и востребованным. Мы, наверное, одни из немногих продюсерских организаций на рынке, которые работают абсолютно прозрачно! Хорошо, что каждый наш шаг и каждое действие имеет документ с подтверждением от самого артиста и все суммы имеют подтверждающие документы. Мы честно делали свое дело и, самое главное — результат наших действий очевиден всем.

Сумма для расторжения которую мы обсуждали с артистом несколько раз уменьшалась по просьбе Левана. В финале он нам подтвердил абсолютно подъемную цифру и мы пожали руки. А потом, в день подписания договорённостей он приехал с адвокатами и сказал, что дальше нам предстоит вести дело не с ним, а с адвокатами. Вот все, что нужно знать о деле. Он лично мне написал после Олимпийского сообщение: "Паша спасибо что помогли осуществить мою мечту. Вот на такой ноте я думал мы завершим наш длинный путь: на уважении!"

— Кто был инициатором иска?

— L'One.

— Какова ваша позиция?

— Мы не закрываем двери, если L'One захочет приехать и договориться — мы открыты. Всякое может быть и, возможно, какие-то не совсем компетентные юристы надоумили его на такой шаг. Так было с Kristina Si. Она год не могла выстроить с нами отношения, в итоге убрала эмоции, приехала, и мы договорились. Сегодня она выступает под именем Kristina Si и поет песни, которые мы создавали вместе.

— Как вы оцениваете решение суда?

— Я думаю, что надо уважать решение суда.

Заседание длилось почти 5 часов. Я рад, что суд изучил все предоставленные нами доказательства и принял такое решение.

— Каковы ваши дальнейшие действия в связи с ним?