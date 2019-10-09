Муж удачно заправил машину жены и стал миллионером

Житель американского города Саммит Ли, штат Миссури, заправил автомобиль супруги и заодно купил выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Стивен Нойнер (Steven Neuner) выехал из дома на машине жены и вынужденно остановился на заправке Temp Stop. «Я не планировал туда заезжать, — рассказывает мужчина. — У нее просто закончился бензин». Там американец купил лотерейный билет Missouri Lotto с комбинацией чисел 12-18-19-28-28-32-42.

Спустя два дня Нойнер проверил результаты розыгрыша и обнаружил, что выиграл 1,2 миллиона долларов (77,8 миллиона рублей). В тот день мужчина снова передвигался на автомобиле супруги.

«Когда он вернулся домой, у него было такое выражения лица… Я спросила его: "Ты что-то натворил? Ты разбил мою машину?" А потом он рассказал, что мы сорвали джекпот», — вспоминает жена.

Пара планирует потратить часть денежного приза на покрытие долга за дом, а остальную сумму сохранить на будущее.

В середине мая сообщалось, что в американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, мужчина остановился на заправке и сорвал джекпот. Ему удалось выиграть миллион долларов (64,8 миллиона рублей по текущему курсу).