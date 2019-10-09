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Лигалайз записался в русофобы 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Лигалайз записался в русофобы
Фото: Кадр из видеоклипа
Российский хип-хоп-исполнитель Андрей Меньшиков, известный под псевдонимом Лигалайз, выпустил клип на социально-политическую композицию «Застой 2.0». Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале артиста в среду, 9 октября.
В треке рэпер с иронией заявляет, что ему «пришла пора записаться в русофобы», потому что он решил выступить с критикой положения дел в стране.
Лигалайз упоминает, в частности, «армию, что отделяет чернь от тех, кто делит ярды», сталинистов, Елену Мизулину, выборы, «глубинный путь России», актера Алексея Серебрякова и режиссера Кирилла Серебренникова, байкера Хирурга, лозунг «Крым наш», Донбасс, Солсбери и Сирию, а также извинения перед чеченцами. В это время в клипе балерины дерутся с людьми в масках и касках.
В марте Лигалайз выпустил клип в память о его друге, музыканте Децле (Кирилл Толмацкий), скончавшемся в том же месяце в возрасте 35 лет.
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