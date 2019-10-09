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Опытный плотник выдернул из сердца семисантиметровый гвоздь и выжил 

Lenta.ru 41 минуту назад
Плотник выдернул из сердца гвоздь и выжил
Фото: khou.com
В американском населенном пункте Те-Вудлендс, штат Техас, опытный плотник забил в сердце гвоздь длиной 7,5 сантиметра и остался жив. Об этом сообщает KHOU.
Пневматический гвоздезабиватель неожиданно сработал, когда мужчина распутывал шланг прибора.
«От меня до него было сантиметров тридцать, — рассказывает он. — Гвоздь вошел в грудь по самую шляпку. Я дотянулся до него, вытащил, поднял руку и подумал: «Мне конец»». С этой мыслью плотник потерял сознание.
Кто-то из коллег пострадавшего вызвал скорую помощь. Раненого мужчину доставили в больницу лишь через 40 минут.
«По пациенту бывает видно, когда с ним все в порядке и когда все плохо, — рассказывает заведующий отделения травматологии Тимоти Ходжес (Timothy Hodges). — С этим было все плохо».
Несмотря на это, врачам удалось спасти мужчину. Он уже выписался из больницы, вернулся к работе и снова заколачивает гвозди.
В 2018 году сообщалось, что в американском штате Канзас мужчина случайно забил гвоздь в голову и выжил. При падении мужчина случайно нажал на спусковой крючок гвоздезабивного пистолета, который ударил его по задней части головы.
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