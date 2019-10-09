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Женщина час боролась с крокодилом и выжила 

Lenta.ru 18 минут назад
Женщина выжила в схватке с крокодилом
Фото: Reuters
В индийском штате Одиша (Орисса) гребнистый крокодил напал на женщину, которая пришла к реке помыть посуду во время обеденного перерыва. Об этом сообщает издание Odisha Sun Times.
Инцидент произошел у реки Байтарани недалеко от национального парка Битарканика. Саджани Маллик (Sajani Mallick) утверждает, что хищник ударил ее хвостом, а затем схватил за ноги и потащил в воду. «Я час цеплялась за дерево, чтобы спасти себе жизнь, и звала на помощь», — рассказала она.
Когда женщина не вернулась после обеденного перерыва, другие работницы пошли ее искать и услышали крики. Они прибежали к реке, увидели крокодила и столкнули его с берега при помощи палки. Маллик отвезли в поликлинику, где ей оказали медицинскую помощь.
Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.
В 2018 году сообщалось, что в индийском штате Одиша две женщины пришли на помощь рыбаку, которого схватил крокодил. Они услышали его крики и закидали хищника камнями.
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