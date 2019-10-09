Как безголосая оперная певица стала легендой

Как безголосая оперная певица смогла стать легендой

Она выходила на сцену Карнеги-холла и шокировала своим голосом, давала раз в год закрытые концерты, попасть на которые было сложно и престижно, женщина, у которой не было никаких вокальных данных, смогла исполнить свою мечту и стала легендой оперы. Как ей это удалось? Читайте в материале "Рамблера".

Звезда родилась

Флоренс Фостер Дженкинс родилась в 1868 году. С семи лет девочка начала играть на фортепиано, а в юности стала питать особую страсть к музыке и решила во что бы то ни стало связать с ней свою жизнь. Отец, будучи богатым промышленником, мечту дочери осуществлять наотрез отказался, считая, что ей и другие, более достойные и прибыльные занятия. Флоренс пошла наперекор родителям и сбежала из дома вместе с Френком Торнтоном Дженкинсом, за которого впоследствии вышла замуж. Правда, брак не принес ей счастья, и пара быстро распалась. На жизнь Флоренс зарабатывала уроками музыки, но в душе мечтала однажды стать оперной певицей.

Богатая наследница

После смерти отца Флоренс получила наследство, которого оказалось более чем достаточно, чтобы девушка начала заниматься любимым делом. Какая ирония: отец, у которого она просила помощи, не помог ей при жизни, но внес огромную финансовую лепту, уже будучи в могиле.

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Флоренс стала брать уроки вокала у "очень известной оперной певицы", имя которой она наотрез отказывалась называть.

Никогда не поздно для мечты

Свой первый сольный концерт она организовала на собственные средства. Ей было тогда 44 года. Казалось бы, взрослая женщина, которой давно пора остепениться, какое пение? Так думали, пожалуй, все окружающие люди, но только не Флоренс.

Выступление произвело фурор. Но, увы, совсем не в том, хорошем,

смысле. Пришедшая публика была в шоке от голоса Флоренс Дженкинс — его просто не было! А она, на минуточку, исполняла оперные партии и ни на секунду не усомнилась в собственных вокальных данных.

После выступления на певицу посыпались гневные речи. Мол, да как она смеет брать с людей деньги за свои выступления. И что ей никогда не светит стать настоящей певицей, ведь у нее нет абсолютно никакого голоса.

Оглушительный успех

Да, слова людей были резкими, но доля истины в них все-таки была: об этом свидетельствуют многочисленные записи партий Флоренс, на которых она демонстрирует свои вокальные способности.

Современники утверждали, что Флоренс скорее кудахтала, "вибрировала", крякала и делала что угодно, но не пела в привычном понимании этого слова.

Удивительно, но слова окружающих ничуть не ранили артистку. Более того, она была уверена, что ей говорят гадости исключительно из зависти те люди, которые не смогли добиться в жизни такого же успеха, как она.

Кстати, об успехе. С течением времени ее настигла оглушительная популярность. Люди приходили к ней на концерты, билеты на которые становилось достать все труднее, чтобы своими глазами увидеть и своими глазами услышать пение такой самоуверенной женщины без, объективно, мало-мальски достойных вокальных данных.

Впрочем, это было даже на руку Флоренс. Она сделала себе имя и стала известной, потому что у нее была, как бы сказали сегодня маркетологи, "своя фишка". Многочисленные коучи наших дней вовсю трубят о том, что вера в себя — это главное, а недостатки надо уметь превращать в свои отличительные черты и в достоинства. Флоренс Фостер Дженкинс познала рецепт успеха еще за сто лет до этого!

Пиком ее карьеры можно назвать выступление в знаменитом Карнеги-холле. Флоренс на тот момент было уже 76 лет! И несмотря на военное время, кризис и дороговизну билетов, места были распроданы.

Трудно сказать, чего было в зале больше: восторженных оваций или смеха.

«Они такие невежи, такие невежи!»,

— сокрушалась Флоренс после концерта.

А еще через месяц она умерла. Но навсегда вписала свое имя в историю, став единственной в мире оперной певицей, добившейся успеха, не имея совершенно никаких вокальных данных.