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«Орлеанская Салтычиха»: рабовладелица-монстр 

BigPicture.ru 1 час назад
«Орлеанская Салтычиха»: рабовладелица-монстр
Фото: BigPicture.ru
Со школьной скамьи нам известна история помещицы Дарьи Николаевны Салтыковой, по прозвищу «Салтычиха», которая пытала и убивала своих крепостных. Но мало кто знает, что в Америке также была своя рабовладелица-монстр, прославившаяся пытками и казнями не меньше своей русской коллеги. Но в отличие от Салтычихи, Дельфина Лалори так никогда и не ответила за свои злодеяния.
В один из апрельских вечеров 1834 года над Новым Орлеаном раздался колокольный набат. С вышки пожарной станции сигналили о пожаре во Французском квартале, где проживали самые зажиточные горожане. Как оказалось, горел роскошный трехэтажный особняк по адресу Ройял-стрит, 1140, принадлежавший хорошо известной в городе светской львице Дельфине Лалори и ее мужу, доктору медицины.
Несмотря на то что дом пылал, его хозяйка не спешила выходить на улицу, активно принимая участие в борьбе с огнем. Пожарные сначала подумали, что расстроенная хозяйка находится дома одна, пока не добрались до чердака, который уже начало пожирать пламя. Дверь в помещение, расположенное под самой крышей, была заперта и огнеборцам, невзирая на протесты мадам Лалори пришлось их выломать.
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То что увидели пожарные в полутемном, затянутом дымом помещении, осталось в их памяти навсегда и наверняка не раз снилось в ночных кошмарах. На чердаке находились семеро чернокожих рабов, состояние которых было крайне тяжелым. Но причиной их страданий было вовсе не пламя, подбирающееся с нижних этажей. Все эти люди были самым безжалостным образом изувечены и истощены до крайней степени.
Кровь, сломанные конечности, ужасные шрамы и кровоподтеки — это не самое страшное, что предстало перед глазами мужественных борцов с огнем. У одного из мужчин был проломлен череп и в зияющем отверстии находилась палка, которой, очевидно, пытались перемешивать его мозг. Рты нескольких несчастных были набиты экскрементами и плотно зашиты нитками.
У одной из женщин были сломаны в некоторых местах руки и им специально дали неправильно срастись. Из-за этого она была похожа на краба и передвигалась по полу как огромное насекомое. Еще у одной рабыни были ампутированы руки и частично снята с тела кожа.
Говорят, что кроме семерых полуживых рабов, на чердаке было и несколько трупов, уже начавших разлагаться. Известие о страшной находке мигом облетело округу и у дома Лалори, где только что потушили пожар, собралась разъяренная толпа, требующая смерти хозяйки. Даже в Соединенных Штатах, где в начале XIX столетия чернокожие рабы приравнивались к вещам, такие зверства вызывали возмущение.
Но линчевателям не удалось расправиться с мадам Лолари, так как той и след простыл. Воспользовавшись всеобщим замешательством, вызванным ужасной находкой на чердаке, садистка сбежала и села на судно, отправляющееся во Францию. Толпе пришлось удовлетвориться разрушением той части дома, которую успели спасти от огня пожарные.
Кем была мадам Лалори и почему стала бесчеловечным монстром? Родилась Дельфина в 1780 году в Новом Орлеане, в обеспеченной семье работорговца Бартоломью Луиса Макарти. Очевидно, что юная Макарти имела не слишком приятный характер, так как несмотря на привлекательность и отличное приданое вышла замуж только в 25 лет.
С первым мужем, испанцем Доном Рамоном де Лопес, Дельфина прожила всего 4 года. Ее муж, высокопоставленный испанский офицер, неожиданно заболев, умер во время семейной поездки в Мадрид. От первого супруга женщина родила дочку — Марию Борджиа Дельфину Лопес. Мать души не чаяла в ребенке, называла ее Баркита и баловала, как только могла.
Позже Дельфина Макарти вышла второй раз, за богатого банкира Жана Бланке, который также умер от скоротечного недуга спустя 8 лет совместной жизни. Бланке оставил и без того небедной жене неплохой капитал, который сделал ее одной из самых перспективных вдов города.
Пожив в свое удовольствие почти 9 лет, женщина снова выходит замуж, на этот раз за врача Леонарда Луиса Николя Лалори, превратившись в Дельфину Лалори. С мужем они приобретают участок земли во Французском квартале и в 1832 году на этом месте появляется тот самый злополучный особняк с адресом 1140-Ройал-стрит.
Тайны новой семейной жизни мадам Лалори покрыты мраком, но известно, что в особняке с камерой пыток на чердаке, женщина жила с мужем, 4 дочерьми от разных браков и прислугой. В высшем свете Дельфину знали как образованную и очень милую даму, но ходили слухи, что на самом деле в этой женщине скрывается дьявол.
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Прислугой в особняке Лалори, как это было принято в те времена, были чернокожие рабы. Южане никогда не церемонились со своим двуногим имуществом, но мадам была не такой. Ее слуги всегда были хорошо одеты и сыты, вызывая зависть рабов, живущих по соседству. Двоим Дельфина даже подарила свободу, что по местным меркам было не только актом расточительства, но и невероятной филантропии.
Но то, что видела общественность — это была лишь парадная сторона жизни семьи Лалори. Ходили упорные слухи, что рабов у женщины гораздо больше, чем думают горожане и те, кого Дельфина не показывает, вовсе не кажутся счастливыми. Злые языки даже утверждали, что муж светской львицы проводил эксперименты над людьми в специально обустроенной тайной лаборатории в недрах дома.
Первые подозрения о том, что слухи о Лалори не лишены основания, появились после странного самоубийства 12-летней девочки-рабыни, исполнявшей обязанности горничной. Ребенок забрался на крышу дома и бросился оттуда на мостовую. В то время таким мелочам не придавали особого значения, но местную полицию насторожило, что Лалори застали за тайным погребением жертвы суицида в саду дома.
После этого случая все вспомнили, что до этого один из рабов Дельфины выбросился из окна третьего этажа и тоже разбился насмерть. Окно после этого заложили кирпичом, чтобы подобные случаи не повторялись. Возмущение общественности заставило полицейским следователям явиться к Лолари и потребовать объяснений. Кроме самой мадам, которая не поведала полиции ничего интересного, тайно были допрошена и прислуга дома.
Рабы, принадлежащие Дельфине, казались испуганными и были очень немногословны. Но все же из их рассказов удалось кое-что узнать. Как оказалось, девочка покончила с собой, ведь подверглась наказанию кнутом за то, что больно дернула за прядь волос хозяйку при расчесывании. После экзекуции дама пообещала ребенку придумать более изощренное наказание, после чего та свела счеты с жизнью.
Выбросившийся из окна мужчина также совершил самоубийство из-за смертельного страха перед изощренными наказаниями, на которые не скупилась хозяйка с бурной фантазией. Такое отношение к прислуге, хоть и чернокожей, следствие посчитало недопустимым и женщину судили.
Суд приговорил Дельфину Лолари к крупному денежному штрафу и заставил продать 9 рабов, чтобы избавить их от истязаний. Несмотря на то, что наказание было легким, сам факт суда испортил репутацию мадам и вынудил ее начать вести замкнутый образ жизни.
С момента последнего судебного заседания до пожара прошло совсем немного времени. Осматривая то, что осталось от дома после огненной стихии и погрома, полиция установила, что особняк, расположенный по адресу Ройял-стрит, 1140, вероятнее всего, подожгли изнутри. Было подозрение, что это сделала 70-летняя кухарка, которую хозяйка дома приковала к плите цепью.
О судьбе жертв садистки известно совсем мало. Все семь изувеченных рабов выжили и после спасения из особняка Дельфины жили в городской тюрьме. Чтобы удовлетворить любопытство жителей Нового Орлеана, городские власти разрешили водить к ним экскурсии. В прессе писали, что увидеть своими глазами пострадавших от жестокости хозяйки рабов захотели 4 тысячи человек.
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Дом, где происходили ужасные события восстановили и сегодня он является одной из достопримечательностей Нового Орлеана. В конце XIX столетия, в ходе реконструкции, в его подвале были обнаружены несколько человеческих скелетов, замурованных под полом. С тех пор особняк много раз менял владельцев и пользуется дурной славой дома с привидениями.
Несмотря на то что Дельфина Лалори заслуживала самого сурового наказания, она не понесла никакого. Точно не известно как умерла женщина-монстр и по поводу ее кончины ходили самые разные слухи. Одно известно точно — «Орлеанская Салтычиха» умерла в Париже и похоронена на одном из кладбищ города.
В начале XX века один из сторожей Первого кладбища обнаружил в земле части медной таблички с надписью «Мадам Лалори, в девичестве Мари Дельфина Макарти, умерла в Париже, 7 декабря 1842 года». Впрочем, записи из парижского городского архива говорят о том, что похороны американки состоялись в 1849 году.
История мадам Лолари нашла отражение в современной культуре. О женщине-монстре написано немало книг и статей, а кроме этого ей посвящен один из эпизодов сериала «Американская история ужасов».
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