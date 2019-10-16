Куда исчез глава тайной полиции Гитлера Мюллер

Среди многочисленных загадок самой кровопролитной в истории человечества войны наибольший интерес вызывает таинственное исчезновение ряда руководителей Третьего рейха. Одним из бонз, кто избежал Нюрнбергского трибунала, стал начальник тайной государственной полиции Третьего рейха Генрих Мюллер . После окончания войны его активно искали по всему миру (до середины 1980-х годов прошлого века), но безуспешно.

Ушел по-английски

После окончания Второй мировой войны на скамье подсудимых недосчитались личного секретаря фюрера, возглавлявшего Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, — Мартина Бормана . Он один знал тайну так называемого «золота партии» и, вероятно, именно благодаря этому сумел скрыться. Вторым руководителем Третьего рейха, избежавшим наказания, оказался шеф Гестапо Генрих Мюллер. При этом, если Мартин Борман был самым осведомленным человеком в политических и финансовых вопросах гитлеровской Германии, то Генрих Мюллер прекрасно разбирался в вопросах госбезопасности, за которую он и отвечал.

По большому счету он один мог организовать побег из охваченного огнем Берлина любому человеку, но предпочел бежать в одиночестве. Его долго искали, но так и не нашли. Самое удивительное, что, несмотря на большое количество версий о месте жительства Мюллера после войны, он по сей день числится в списке разыскиваемых военных преступников. Конечно, Мюллера, которому в этом году исполнилось бы 118 лет, давно уже нет в живых. Вопрос лишь в том, где и при каких обстоятельствах, его настигла смерть.

Фальшивая могила

Как и большинство высших нацистских преступников, Мюллер пропал из Берлина в последние дни войны, вскоре после самоубийства Адольфа Гитлера. Правда, одно время некоторые считали, что он погиб, выбираясь из охваченного уличными боями Берлина. Но никто из исследователей всерьез эту версию не воспринимает. Тем более что когда была вскрыта предполагаемая могила Генриха Мюллера, в ней обнаружили кости трех разных людей. Но ни одни из останков, как установила экспертиза, Мюллеру не принадлежали. Оставалось выяснить, где мог скрываться беглый нацистский преступник, причастный практически ко всем злодеяниям фашистов.

Чаще всего власти США и Германии, а также охотники за беглыми нацистами искали их в странах третьего мира, в Южной Америке. Причем если ЦРУ США закрыло дело по поиску шефа Гестапо в 1971 году, то Германия, напротив, заявила, что располагает некими конфиденциальными данными и выдала ордер на его арест в 1973 году. Впрочем, арестован Мюллер так и не был.

Чилийский затворник

Гипотезы о бегстве в Южную Америку, как позднее выяснилось, имели под собой реальную основу. Среди стран континента, в которых нашли прибежище бывшие фашисты, наиболее лояльной к ним оказалась Чили. Здесь в 350 километрах от Сантьяго в горах была создана немецкая колония Дигнигад, которая фактически стала военной базой по подготовке к созданию Четвертого рейха. На окраине колонии в 1960-х годах, по воспоминаниям ее обитателей, жил некий пивовар Эрнст Кромбах.

Примечательно, что во время следствия над руководителями колонии в 2005 году дочь одного из них по фамилии Хессельринг узнала на старой фотографии своего соседа по колонии Кромбаха. Вот только ей показали фотокарточку не чилийского пивовара, а шефа Гестапо Генриха Мюллера. Позднее Хессельринг сообщила много интересных подробностей. Если верить ее словам, в Южной Америке Мюллер обзавелся молодой женой (моложе его на несколько десятков лет) и двумя дочерьми.

Место для жизни он выбрал самое удобное. Колонисты практически не покидали свое поселение и категорически не допускали в него посторонних. Тем не менее, по свидетельству жителей колонии Кромбах, Мюллер покинул Чили в 1976 году, перебравшись в Боливию. Там его следы и теряются. В западной прессе, правда, появлялись предположения, что партнером одного из кокаиновых королей Боливии, бывшего гауптштурмфюрер СС Клаус Барбье был семидесятилетний Генрих Мюллер, скрывавшийся под очередным псевдонимом. Кстати, репортер местной газеты, впервые выдвинувший эту теорию в 1980 году, на другой же день был убит.

Арестовали Барбье в 1983 году. А вот его таинственный партнер за несколько месяцев до этого благоразумно переехал в Парагвай. Очевидно, здесь и нашел свой конец шеф Гестапо, который к тому моменту был уже глубоким стариком.