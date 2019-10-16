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За что сидел Юрий Айзеншпис 

Рамблер 1 час назад
За что сидел Юрий Айзеншпис
Фото: РИА Новости
Его называют первым музыкальным продюсером СССР и России.
Это он открыл слушателям группу "Кино", Диму Билана и группу "Динамит". Задатки бизнесмена начали в нем проявляться еще в юности, но тогда его деятельность попадала под уголовные статьи. В общей сложности он провел в местах лишения свободы почти 17 лет. "Рамблер" рассказывает о его криминальном прошлом.

Начало музыкальной карьеры

В 1961 году Юрий Айзеншпис создал свою первую музыкальную группу "Сокол". Тогда 20-летние ребята выступали только в районном доме культуры и небольших кафе, а потом уже могли ездить на гастроли. Когда группа была официально зарегистрирована, стала называться ВИА "Серебряные струны". Тогда же они записали единственную, но очень известную песню "Фильм, фильм, фильм" к мультфильму Хитрука.

Аресты и валютные махинации

Вскоре Айзеншпис поступил в институт и дела группы его интересовали мало. Через два года его арестовали. Чтобы достать электрогитару для группы, он скупал билеты на концерты в кассах ДК, а потом перепродавал с наценкой. При обыске в квартире Айзеншипса нашли 17 тысяч долларов и 10 тысяч рублей. За контрабанду и нарушение правил о валютных операциях его арестовали на 10 лет.
Оказалось, что будущий известный продюсер занимался незаконными валютными махинациями. Он выкупал долларовые чеки у спортсменов и обналичивал их в виде импортных товаров, а потом их продавал. Он также занимался скупкой золота и продажей его за доллары. У Айзеншписа была целая система, которая приносила колоссальный доход, но однажды его сдал собственный коллега. Схема юноши настолько поразила сотрудников правоохранительных органов, что они дали ему 10 лет строгого режима и конфисковали все имущество. В том числе и родительскую квартиру.
Через семь лет он вышел на свободу по УДО и вновь решил вернуться к старым делам. Айзеншипс решил купить доллары с рук. Тогда продавец принес фальшивки, а за его деятельностью уже давно наблюдала милиция. Так, продюсера приговорили к восьми годам лишения свободы, к которым добавили еще три. Срок он отбывал в Мордовии.

Слежка КГБ

В 1985 году он вновь вышел на свободу по УДО, но теперь решил аккуратнее вести свои дела. Через русскую жену арабского дипломата он покупал импортные вещи, технику и валюту. Тогда же за иностранными гражданами следили в КГБ. Айзеншпис остановили на дороге, а в бардачке нашли у него зарубежные магнитофоны. Он попал в следственный изолятор, но до суда дело не дошло. Дипломат, который помогал ему, вовремя покинул СССР, а без главного фигуранта дело завести не удалось.
Факты, о которых не говорят в школе
Комментарии
Люди , Дима Билан , МВД , ФСИН
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