Выяснилось, как изменилась средняя продолжительность жизни россиян

Минздрав России сообщил, что за восемь месяцев 2019 года средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 лет. Это на 0,7 выше по сравнению с прошлым годом.

Средняя продолжительность жизни у женщин превысила 78,5 года, а показатель общей смертности снизился на 3,1% по сравнению с 2018-м.

Помимо этого в Минздраве подчеркнули, что за восемь месяцев текущего года продолжилось снижение показателей младенческой смертности.

Кроме того, сократилась смертность от туберкулеза. Сейчас она достигает национального исторического минимума — 5,1 на 100 тысяч населения.

Согласно медико-демографическому исследованию, опубликованному в журнале Lancet в 2018 году, в России самая большая разница в мире между продолжительностью жизни мужчин и женщин. Все дело в сверхсмертности мужчин в трудоспособном возрасте, она примерно в два раза выше показателя смертности женщин в этом же возрасте. Как правило, это связано с употреблением алкоголя.