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Выяснилось, как изменилась средняя продолжительность жизни россиян 

Рамблер 1 час назад
Минздрав России сообщил, что за восемь месяцев 2019 года средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 лет. Это на 0,7 выше по сравнению с прошлым годом.
Средняя продолжительность жизни у женщин превысила 78,5 года, а показатель общей смертности снизился на 3,1% по сравнению с 2018-м.
Помимо этого в Минздраве подчеркнули, что за восемь месяцев текущего года продолжилось снижение показателей младенческой смертности.
Кроме того, сократилась смертность от туберкулеза. Сейчас она достигает национального исторического минимума — 5,1 на 100 тысяч населения.
Согласно медико-демографическому исследованию, опубликованному в журнале Lancet в 2018 году, в России самая большая разница в мире между продолжительностью жизни мужчин и женщин. Все дело в сверхсмертности мужчин в трудоспособном возрасте, она примерно в два раза выше показателя смертности женщин в этом же возрасте. Как правило, это связано с употреблением алкоголя.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о лекарствах, которые спасут вам жизнь.
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Люди , Видео , Минздрав РФ
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