Он развязал Первую мировую и дружил с нацистами

Он развязал Первую мировую и подружился с нацистами: роскошная жизнь Вильгельма II

«Лента.ру» продолжает цикл материалов о роскошной жизни правителей разных стран и эпох. В предыдущей статье мы рассказали о российском императоре Николае II , который до сих пор считается одним из самых богатых людей в истории — его состояние оценивалось в 900 миллионов долларов, по нынешним меркам — это около 300 миллиардов долларов.

На этот раз речь пойдет о его дальнем родственнике — Вильгельме II. Ему принадлежали 40 дворцов и замков. Он развязал Первую мировую, взаимодействовал с нацистами, вывез из Германии 23 вагона мебели и 27 контейнеров с дорогими произведениями искусства, драгоценностями, носил шлем из золота, а еще вырубил сотни деревьев в Нидерландах.

Дружба с Ники

«На всех крестинах он стремился быть крестным отцом, на каждой свадьбе — женихом, на любых похоронах — покойником», — злословили о последнем немецком кайзере Вильгельме II современники. Порой эксцентричные выходки правителя, страдавшего комплексом неполноценности из-за поврежденной при рождении и полупарализованной левой руки, заставляли многих усомниться в его психической нормальности.

Diomedia

До вступления на престол, еще в юности, он не проявлял интереса к серьезной работе. Больше всего любил охотиться в обществе короткошерстных такс, а также по пять-шесть часов проводить в седле, причем не обязательно на лошади, иногда просто сидя за столом. Став старше, увлекся античной культурой, раскопками, а также морскими путешествиями. Он неоднократно с семьей посещал Швецию, Данию, Австрию, Италию, Норвегию, Нидерланды, Англию и Россию.

Вильгельм II и российский монарх Николай II дружили семьями (немецкий кайзер приходился двоюродным братом супруге императора Александре Федоровне, их матери были родными сестрами), они ездили в гости и называли друг друга Вилли и Ники.

Во время личных встреч любили устраивать костюмированные вечеринки, а еще их объе