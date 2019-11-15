Названы самые отвратительные поступки в гостях

Стало известно, как не стоит вести себя в гостях

Юзеры портала Reddit поделились друг с другом неприятными историями, связанными с гостями в их доме.

Так, пользователь Wefedfd рассказал, как однажды у него дома напился пьяный знакомый. Хозяин квартиры предложил ему остаться на ночь, но тот не согласился, а затем в состоянии опьянения разбил свою машину. После этого любитель выпить попытался подать в суд за то, что ему позволили сесть за руль в нетрезвом виде.

Другие юзеры рассказали о том, как их приглашенные разбрасывали свои вещи, а также нарочно портили имущество и пытались насолить. Aceofkings9 признался, что, когда он был ребенком, друг семьи выхватил у него приставку и удалил сохранения любимой игры.

Многие истории были связаны с отсутствием гигиены. Кто-то из гостей воровал у хозяев зубную пасту, кто-то дезодоранты. А одному пользователю как-то раз пришлось выгнать из дома родственника, страдавшего недержанием. Он наотрез отказывался носить памперсы для взрослых, из-за чего испортил ему мебель.