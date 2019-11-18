Русские писатели, которые жили втроем

Ни для кого не секрет, что русские писатели отличались особо нескромным поведением и привлекали к себе внимание множества людей. Некоторые авторы не стеснялись даже вызывающего отношения к семейным ценностям. Почитая любовные утехи и красивых женщин, русские гении не старались скрывать это от своих жен и не стеснялись публичного осуждения. Чтобы не утруждать себя выбором, многие из них шли по пути наименьшего сопротивления и предпочитали жить втроем. Корреспонденты ИА «Экспресс-Новости» тщательно изучили этот вопрос и решили поделиться с вами историями нескольких таких семей.

1. Иван Бунин и Галина Кузнецова

Отношения русского писателя со своей молодой знакомой Галиной Кузнецовой, которая была младше его на тридцать лет, стали огромным вызовом для общества. Тем более, что Иван Бунин не старался скрывать это от своей стареющей жены и привел пассию в их общий дом. Познакомились они при действительно судьбоносных обстоятельствах.

Молодая Галина Кузнецова рано вышла замуж за юриста и вскоре перебралась с ним во Францию. Жили они бедно. Галина начала писать прозу и стихи. Писать ей удавалось хорошо, и вскоре она стала вхожа в литературные круги, где и познакомилась с Иваном Буниным.

Целый год влюбленные встречались на маленькой квартирке в Париже, однако вскоре русскому писателю это надоело, и он решился на отчаянный шаг: привести любовницу в дом в качестве секретарши, приемной дочери и ученицы. Жене Вере ничего не оставалось, как согласиться. На вопрос, заданный как-то писателю, любит ли он свою жену, тот удивленно ответил:

«Любить Веру? Как это? Это все равно что любить свою руку или ногу…».

Любовь жены была настолько отчаянной и самоотверженной, что та во всеуслышание заявляла, что согласна принять его любовь, лишь бы от этого его сердце получало усладу. Сама же она готова была терпеть Галину в своем доме, и из-за нищеты даже донашивала одежду молодой возлюбленной своего мужа.

2. Маяковский и Брики

Для Владимира Маяковского объектом обожания тоже стала замужняя женщина. Увидев ее однажды, молодой поэт в буквальном смысле сошел с ума.

«Володя не просто влюбился в меня — он напал на меня, это было нападение. Два с половиной года не было у меня ни одной свободной минуты — буквально. Меня пугала его напористость, рост, его громада, неуемная, необузданная страсть. Любовь его была безмерна».

После знакомства Маяковского с Лилей Брик, состоявшегося в 1915 году, между ними мгновенно разгорелся бурный роман, который они не скрывали от ее мужа. Сам Ося — муж Лили, тоже не старался помешать отношениям влюбленных, и в 1918-м они зажили втроем в одной квартире.

В старости, по секрету Лиля призналась Вознесенскому:

«Я любила заниматься любовью с Осей. Мы тогда запирали Володю на кухне. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь и плакал…».

Однако кто-то говорит, что дело обстояло иначе. Слабый здоровьем и за отсутствием жизненных сил Осип Брик уступал постель более сильному и здоровому Маяковскому.

3. Иван Тургенев и семья Виардо

Оперная певица Полина Виардо состояла в браке с 20 лет, в то время как ее мужу Луи Виардо было уже 40. Полина, нуждавшись в семейном тепле и мужской верности, обрела покой и уют с мужем, вот только для молодой женщины этого было недостаточно.

Спустя несколько лет после свадьбы успешная и знаменитая артистка познакомилась с 25-летним Иваном Тургеневым. Встретила она его среди своих зрителей в оперном зале и не придала этому знакомству особого значения. Однако после ее выступления в Санкт-Петербурге русский классик отправился за семьей Виардо. За привязанность к замужней женщине, которую мать Тургенева сразу невзлюбила и за глаза называла «проклятой цыганкой», она полностью лишила сына средств. Писатель путешествовал по миру, всюду следуя за Полиной и ее мужем, а те, в свою очередь, позволяли ему жить в их доме. Так они поселились втроем, и Иван Тургенев воспитывал четверых детей своей возлюбленной как своих собственных.

Споры насчет взаимоотношений Тургенева и Полины Виардо ведутся до сих пор. Некоторые утверждают, что после паралича, поразившего Луи Виардо, писатель и певица вступили фактически в супружеские отношения.

4. Николай Некрасов и семья Панаевых

Некрасов не был однолюбом. Окружающих поражали его многочисленные связи. Писатель не мог оставаться ни с одной из них, но после встречи с Авдотьей Панаевой жизнь Николая Некрасова кардинально изменилась.

В 26 лет Некрасов познакомился с новой возлюбленной и буквально сошел с ума. Литературоведы именно ее определяют как истинную музу и вдохновительницу писателя.

Авдотья была замужем за серьезным и умным Иваном Панаевым и совершенно не собиралась от него уходить. Долгое время Авдотья отвечала Некрасову на его знаки внимания отказом, но вскоре сдалась под давлением харизматичного повесы.

В одной из поездок влюбленные признались друг другу в своих чувствах, и Авдотья Панаева познакомила Некрасова со своим мужем. Их отношения никак не помешали крепкой дружбе Николая Некрасова с Иваном Панаевым, напротив, тот пригласил его жить втроем.

Чернышевский как-то написал в своем некрологе о судьбе Ивана Панаева. Он утверждал, что это был человек невероятно добрый и чуткий, и что не находилось ни одного человека, который бы его не любил. Втроем Панаевы и Некрасов прожили 16 счастливых лет, вплоть до смерти Ивана.

5. Александр Герцен и «коммуна»

Свободолюбивый Александр Герцен с самого детства отличался особым либерализмом. В 1838 году Герцен женился на своей двоюродной сестре Наталье Захарьиной. Молодая семья перебралась в Париж, где вскоре Наталья завела роман с Георгом Гервегом. Жена не пыталась скрыть свое увлечение от мужа и предложила Герцену жить всем вместе, предложив идею платонических отношений между всеми членами семьи. Вместе с ними в дом перебралась и жена Георга Эмма Герверг со своими детьми. Все четверо взрослых и дети поселились в одном доме, образовав «коммуну». Застукав жену за изменой, Герцен настоял на отъезде Гервегов из Ниццы. На что Гервег заявил, что, раз так, он покончит с собой. Забавно, что в международном сообществе Герцена осуждали за то, что тот пытался разлучить жену с любовником.