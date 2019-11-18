Смерть Джуны: что до сих пор осталось без ответов

Как известно, знаменитая целительница и ясновидящая скончалась в начале июня 2015 года в возрасте 65 лет. Официальной причиной смерти Джуны до сих пор считается инсульт. Однако близкие и ученики экстрасенса не верят в эту версию, утверждая, что Джуну просто убили. И мотив преступления, по их мнению, довольно банален — деньги. Тем не менее даже данное предположение вызывает больше вопросов, чем ответов.

Была ли кома?

Евгения Давиташвили, более известная под псевдонимом Джуна, по словам ее племянницы, несмотря на наличие вредных привычек, долгие годы на здоровье не жаловалась. Целительница стала чувствовать себя все хуже и хуже, начиная с февраля 2015 года.

Однажды Джуна упала и сломала несколько ребер. Через некоторое время экстрасенс была госпитализирована в столичный кардиологический центр. Результаты обследования показали, что у Джуны имеются серьезные проблемы с проходимостью артерии. Именно по этому поводу целительнице была проведена операция, после которой она благополучно вернулась в свой дом на Старом Арбате, где вскоре и скончалась.

Однако друг Джуны актер Станислав Садальский утверждает, что ясновидящая сразу после хирургического вмешательства впала в кому. По версии Садальского, Джуна провела в больнице в бессознательном состоянии не меньше 2 суток и только после этого умерла.

Огромное состояние?

Садальский не раз говорил и о несметных богатствах ясновидящей. Именно деньги экстрасенса, антиквариат, картины и драгоценности и могли стать мотивом для устранения Джуны. По крайней мере в том, что Евгению Давиташвили убили, абсолютно не сомневается не только актер, но и ученик целительницы Роман Лукин.

Главным доказательством корыстных целей неизвестного преступника может послужить тот факт, что после смерти Джуны никто точно не смог сказать, сколько предметов искусства и других ценностей находилось в жилище целительницы при жизни и сколько осталось в июне 2015 года.

Примечательно, что сама прорицательница не раз утверждала, что не владеет никакими особенными сокровищами и вообще все заработанные деньги тут же тратит, ничуть не задумываясь о завтрашнем дне. Тем не менее наличия у нее, например, золотой короны ассирийской царицы она не отрицала. Да и незадолго до своей кончины Джуна не раз говорила о том, что ее хотят убить. Причем именно корысть и зависть она называла основными мотивами подобного желания.

Кто наследник?

Ситуация после смерти Джуны усложнялась и тем, что прямых наследников своего достояния она не оставила. Как известно, ее единственный сын Вахо трагически погиб еще в 2001 году, не успев порадовать мать внуками. Именно поэтому никто из родственников целительницы, и в том числе и ее племянницы, не имел никакого права претендовать на имущество тети.

Давний знакомый Джуны Николай Вилянский в одном из своих интервью уверенно заявил, что целительница все же завещала все свое имущество родственнику, но… еще не рожденному. Вилянский утверждал, что Давиташвили написала распоряжение, согласно которому недвижимость, деньги и прочие ценности должны был перейти во владение ее внука. Дело в том, что после гибели сына Джуна отдала на сохранение его биологический материал и даже подыскивала для вынашивания ребенка суррогатную мать. Но по неизвестным причинам она так и не довела дело до конца.

Кто такая Татьяна Хайер?

Вызывает подозрения родственников и некая Татьяна Хайер, появившаяся в жизни Джуны за несколько месяцев до инсульта. Сама Хайер в интервью высказала весьма двусмысленную фразу о том, что она оказалась рядом с Джуной «вовремя». Стоит отметить, что в кардиологический центр, где была прооперирована целительница, Джуну устроила именно Татьяна Хайер. Она же сопровождала абсолютно неожиданно осунувшуюся и постаревшую ясновидящую при выписке из больницы.

Близкие Джуны до сих пор не понимают, чего хотела и без того состоятельная Татьяна Хайер. Между тем сама Хайер не раз заявляла, что преследует только одну цель — сохранение достояния великой Евгении Давиташвили. Но добилась ли Хайер каких-нибудь успехов на этом поприще — неизвестно.