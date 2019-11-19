Как сложилась жизнь жены Аль Капоне

Итальянский гангстер, который действовал на территории США, прославился буквально на весь мир. Именно он ввел понятие "рэкета", которым потом занимались бандиты в разных странах и воры в законе в России.

Не все преступники согласны на брак. Во-первых, заводить семью, будучи гангстером, очень опасно. Во-вторых, на родных могут оказывать давление конкуренты. Однако, несмотря на это, известные мафиози часто заводили семью с одним или несколькими детьми.

Аль Капоне женился, когда ему было 19 лет. Тогда он уже был втянут в криминальный мир, но не были влиятельным авторитетом. Его супругой стала 18-летняя Мэй Кафлин. Их историю любви нельзя было назвать романтической: будущий гангстер сделал предложение так как девушка была от него беременна. Мафиози заразил свою подругу сифилисом и передал болезнь ребенку. В 1918 году у них родился сын Альберт, который перенес операцию на мозг и остался глухим на всю жизнь.

Мэй Капоне редко появлялась на публике, а о личной жизни бандита практически ничего не было известно. Он понимал все последствия своей "карьеры" и лишний раз не распространялся о своей семье даже друзьям.

myalcaponemuseum.com

Супруга была рядом с Аль Капоне , несмотря на заключение и болезни. После того, как он отбыл срок в "Алькатрасе", его отпустили по состоянию здоровья. Когда мафиози вернулся к своей семье, болезнь поразила его мозг и тело. Мэй ухаживала за ним до конца его дней.

Сама она не была привязана к мафии и бандитизму, поэтому после гибели мужа вела спокойную жизнь в Америке. Она больше не вышла замуж и посвятила себя сыну.