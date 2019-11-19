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Известные преступники, которые до сих пор на свободе 

Рамблер 6 часов назад
Любой преступник должен нести наказание за свои противозаконные действия, но в реальности так происходит не всегда. Поэтому получается так, что некоторые люди, преступившие закон, до сих пор находятся на свободе. Они выбирают укромные места и ищут подходящего момента, чтобы сбежать в неразвитые страны.

Семен Могилевич

До 2015 года он входил в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР. Он начинал свои дела с помощью ОПГ, а потом "поднялся" и стал контролировать все преступные группировки России и Украины. Американские спецслужбы пытаются арестовать его за отмывание крупных сумм денег через банки США. За вымогательство, мошенничество и незаконный заработок ему грозит 400 лет лишения свободы. Пока он перед судом не предстал и был исключен из списка из-за того, что Америка и Россия не обмениваются преступниками.

Маттео Денаро

Этот мужчина родился в семье сицилийского мафиози и продолжил карьеру отца. Еще в юном возрасте он примкнул к итальянской преступности. В молодости он успел получить связи в политических и финансовых кругах, поэтому все его преступления оставались безнаказанными. Он организовывал теракты, грабежи и устранял конкурентов. Сейчас его называют "крестным отцом" итальянской мафии и ищут с 1993 года. Тогда его заочно приговорили к пожизненному заключению, но поймать его так и не смогли.

Джозеф Кони

Кадр из фильма «Kony 2012»
Мужчина из Уганды известен тем, что собрал многочисленную армию последователей из детей и подростков. Сам он считает себя воплощением Святого Духа, а его приспешники говорят о его уникальных магических способностях. Он похищает детей, чтобы привлекать к своей Господней армии сопротивления, которая рассматривается учеными как секта. С 2005 года его разыскивает Международный уголовный суд.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Люди , Видео , Семен Могилевич , ФБР
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