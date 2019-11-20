Константин Циолковский: главные ошибки русского да Винчи

Споры о роли Константина Циолковского в развитии мировой науки не утихают. Кто-то считает его безумным, недоучкой и плагиатором, кто-то — гениальным ученым, русским да Винчи.

«На Луне»

Циолковский был самоучкой. Еще со школьных времен у него были серьезные проблемы со слухом, отчего маленький Костя испытывал отчуждение от среды сверстников и все больше уходил в книги, которые были его лучшими друзьями. По сути, оторванный от научной среды, большинство своих открытий Циолковский делал на интуитивном уровне. В 1893 году в журнале «Вокруг Света» была опубликована повесть Циолковского «На Луне». В ней ученый предвосхитил те физические явления, которые людям удастся доказать почти век спустя. Циолковский при помощи мысли словно побывал на спутнике Земли. Повесть небольшая, настоятельно советуем к прочтению.

Религия

Циолковский не был религиозен. Родители его жены согласились на зятя-безбожника только потому, что дочь их была бесприданницей. Отношение к православию у Циолковского было особенным. Его дочь вспоминала: «Церкви он считал украшением городов и памятниками старины. Колокольный звон отец слушал как музыку и любил гулять по городу во время всенощной. К Христу относился как к великому гуманисту и гениальной личности, провидевшей интуитивно истины, к которым впоследствии ученые подошли посредством науки.

Таково, например, изречение Христа „в доме отца моего обителей много“. Циолковский видел в этом изречении Христа мысль о многочисленных обитаемых мирах. Недосягаемо высоко ставил Циолковский Христа в отношении этики. Его гибель за идею, его скорбь за человечество, его способность все понять, все простить приводили его в экстаз. Но с таким же восторгом он относился и к самоотверженным деятелям науки, спасавшим человечество от смертей, болезней, изобретателям, облегчавшим человеческий труд. Он верил в высшие совершенные существа, живущие на более древних, чем наша земля, планетах, но он их мыслил как существ, состоящих из той же материи, что и весь космос, который, по его понятию, управлялся законами, общими для всей вселенной». Неосторожные высказывания Циолковского о Христе однажды чуть не стоили ему места учителя. Ученому пришлось потратить немало денег, чтобы съездить в Калугу и объясниться перед начальством.

Дирижабль

Одним из главных дел жизни Циолковского был сконструированный им цельнометаллический дирижабль. Аэростаты того времени были не только ненадежны, но еще и небезопасны. Дирижабль Циолковского выгодно отличался от них сразу по нескольким характеристикам.

Во-первых, объем оболочки был переменным, что позволило сохранять постоянную подъемную силу при различной высоте полета и температуре атмосферного воздуха, окружающего дирижабль. Эта возможность достигалась за счет гофрированных боковин и особой стягивающей системы. Во-вторых, Циолковский ушел от применения взрывоопасного водорода, его дирижабль наполнялся горячим воздухом. Высоту подъема дирижабля можно было регулировать с помощью отдельно разработанной системы подогрева. Воздух нагревался путем пропускания по змеевикам отработанных газов моторов.

В-третьих, тонкая металлическая оболочка также была гофрированной, что позволяло увеличить ее прочность и устойчивость. Циолковский не раз обращался за финансовой помощью для постройки дирижабля, но ему постоянно отказывали. Он самостоятельно, на собственные средства сделал несколько моделей дирижаблей, работающих и управляемых.

Евгеника

Циолковского упрекают в крайне резких взглядах на человечество и даже называют идеологом русского фашизма. Действительно, воззрения ученого на человеческий прогресс грешат несомненной субъективностью.

Вот, например, одно из высказываний Циолковского: « Надо всем стремиться к тому, чтобы не было несовершенных существ, например насильников, калек, больных, слабоумных, несознательных и т. п. О них должны быть исключительные заботы, но они не должны давать потомства. Так безболезненно они угаснут. Не должно быть в мире несознательных животных, но и их не нужно убивать, а изоляцией полов или другими способами останавливать их размножение. Сейчас жители северных стран не могут обойтись без домашних животных, но со временем, когда каждый получит право на 4 десятины земли в теплом климате, не только дикие, но и домашние животные окажутся излишними».

Циолковский мечтал об идеальном человеческом обществе и высказывал радикальные взгляды. Он предлагал уничтожать преступников, расщепляя их на атомы, а также придерживался идеи о кастовом устройстве общества. В будущем же, считал ученый, общество превратится в лучевую энергию. Некоторые интерпретаторы трудов Циолковского считают эту мысль интуитивной догадкой об эре Интернета.

Открытия

Несмотря на то, что большинство открытий совершались Циолковским интуитивно, их количество поражает воображение. Им предложены: газовые рули (из графита) для управления полетом ракеты и изменения траектории движения ее центра масс; использование компонентов топлива для охлаждения внешней оболочки космического аппарата (во время входа в атмосферу Земли), стенок камеры сгорания и сопла; насосная система подачи компонентов топлива.

В области ракетных топлив Циолковский исследовал большое число различных окислителей и горючих; рекомендовал топливные пары: жидкие кислород с водородом, кислород с углеводородами. Циолковский много и плодотворно работал над созданием теории полета реактивных самолетов, изобрел свою схему газотурбинного двигателя. Заслуги Циолковского высоко оценивали не только отечественные ученые, но и создатель первых ракет Вернер Фон Браун.

Ошибки

Такая бурная деятельность, которую развивал Циолковский, не могла обходиться без