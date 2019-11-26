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Чешского писателя возмутили в Москве «напоминания о советских успехах» 

РИА Новости 5 часов назад
Чешского писателя возмутил «советский» вид столицы
Фото: РИА Новости
Чешский писатель и иллюстратор Войтех Юрик рассказал в своем блоге на портале Aktualne.cz о впечатлениях от поездки в Москву, возмутившись "социалистическим" видом российской столицы и обилием в ней "напоминаний о советских успехах".
"Я не выносил школьных уроков русского языка с этими россказнями о советских реалиях. Но я не ожидал, что увижу именно такую Москву, о какой мне рассказывали на уроках: социалистическую, полную Лениных, красных звезд, серпов, молотов, солдат и напоминаний о советских успехах на каждом шагу", — пишет автор.
При этом он называет "отвратительным" Мавзолей Ленина и "уродливым" памятник Петру Великому. А "все эти мозаики с Лениным и красными знаменами" в метро, по его словам, иногда перемежаются "кем-нибудь более нормальным" — Пушкиным, Чайковским или Достоевским.
Украшение ряда станций писатель считает "помпезной роскошью", упоминая при этом о "вездесущих попрошайках" и "обшарпанных панельных многоэтажках, которые как будто перекочевали из каких-нибудь индийских бедных районов".
Автор возмутился и тем, что не смог попасть на Красную площадь, которая оказалась в тот момент закрыта. Он также выразил мнение, что в Москве "искусственно" создали множество рабочих мест, в частности, посадив дежурных у эскалаторов в метро.
В то же время Юрику понравились столичные парки, в том числе парк Музеон у Новой Третьяковки. Однако он не преминул заметить, что туда свезли якобы "самые отвратительные социалистические памятники со всей Москвы".
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