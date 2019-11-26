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Отрубленная и заспиртованная голова — расплата за нежности императрицы 

РИА Новости 4 часа назад
Заспиртованная голова — расплата за нежности императрицы
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Он скинул тулуп, лег на плаху и попросил палача: побыстрее. Палач одним ударом отрубил голову, насадил ее на шест и показал толпе. По шесту хлестала кровь. 26 ноября 1724 года по указу Петра I в Петербурге казнили камергера императорского двора Виллима Монса.
Официально объявили, что казнят взяточника и казнокрада — Виллим Монс управлял финансами. Но истинной причиной расправы была его любовная связь с женой Петра — императрицей Екатериной.

Лунной ночью в беседке

© РИА Новости /// Портрет Петра Первого
Виллиму Монсу было 30 лет. Характер имел открытый, отличался веселостью и щедростью. Считался модником, держал дорогой гардероб. Парики носил цветные — предпочитал синий и фиалковый. Писал талантливые стихи, о нем шептались как о нежном любовнике. Влюблен был постоянно, часто в нескольких фрейлин сразу. Все отвечали ему взаимностью. Внешность Монса описана так:
"Пухлые губы, тугие щечки, голубые глазки, аппетитно-сдобный батончик — душка!"
Виллим пользовался благосклонностью Петра, так как был младшим братом Анны Монс, одной из шести любовниц царя. Все изменилось, когда Петру показали анонимку, а потом отвели лунной ночью к беседке у императорского дворца: Монс и Екатерина были застигнуты в самых откровенных позах.

Под страхом пытки

© Государственный Русский Музей /// Портрет императрицы Екатерины I с арапчонком
После ареста Петр лично пришел в камеру Виллима — тот упал в обморок: боялся пыток и согласился со всеми обвинениями. Но больше, чем Монс, в этой истории виновата сама Екатерина — так считает историк Михаил Федоров. Он же напомнил, что за прелюбодеяние в те времена наказывали не мужчину, а женщину — "закапывали по горло в землю, и в таком положении она пребывала до смерти":
"Кто такая Екатерина I, или Марта Скавронская, как ее раньше звали? Простолюдинка из лифляндских крестьян, которая все свое воспитание получила от пастора Глюка. И царь был у нее далеко не первый мужчина. Сначала она была у фельдмаршала Шереметева, потом у графа Александра Меншикова, а потом, только представьте, император Петр на ней женился и даже венчал ее на царство в Успенском соборе Кремля. Да его отец Алексей Михайлович в гробу перевернулся от такого ужаса! И казнили Монса за то, что была обнаружена именно ее преступная связь. После этого Петр с Екатериной уже не жил. А наказал ее так: отрубленную голову Виллима заспиртовали в банке и поставили в спальне изменщицы".
Через три месяца Петр скончался, и Екатерина полтора года правила Россией. Первым делом приказала отнести страшную банку из ее спальни в Кунсткамеру. Там на голову Монса смотрели полвека, пока не решились захоронить в тайном месте отдельно от тела. Оно было погребено после казни в одном из подвалов старого Зимнего дворца. Сейчас на этом месте располагается Эрмитажный театр. Кстати, почти сразу родилась легенда о том, что по подвалам ходит привидение Виллима Монса и ищет свою голову…
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Теги:
Люди , Статьи , Марта Скавронская , Михаил Федоров , Александр Меншиков , РИА Новости
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