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Геворк Вартанян: как советский разведчик спас Сталина в 1943 году 

Русская семерка 2 часа назад
Как советский разведчик спас Сталина в 1943 году
Фото: Русская семерка
Геворка Вартаняна и его жену Гоар считают легендами советской (российской) разведки. Считается, что именно деятельность юного Вартаняна обеспечила безопасность легендарной Тегеранской встречи мировых лидеров СССР, Великобритании и США в 1943-м году.

Пошел по отцовской линии

Как рассказывал давний знакомый Геворка Андреевича Вартаняна, известный отечественный журналист, публицист, историк советских спецслужб Николай Михайлович Долгополов, много общавшийся с советским (российским) разведчиком, Геворк «унаследовал» разведывательную деятельность от отца, работавшего на советскую разведку в Иране с начала 20-х годов.
Отец Вартаняна связал свою судьбу с советской разведкой. Вартаняны после Октябрьской революции переехали из России в Иран, где Андрей Вартанян по заданию Центра долгое время играл роль человека, обиженного советской властью. После официального возвращения в СССР в 1953 году Андрей Вартанян продолжал работать во внешней разведке.
Возможность публично говорить о разведработе Вартаняна в Иране появилась только 18 лет назад, но до сих пор она подробно не детализирована.
По словам Долгополова, Геворк Вартанян официально начал сотрудничать с разведкой с 6 февраля 1940 года. Его жена Гоар была моложе на 2,5 года, и тоже была разведчицей. Они прожили 65 лет в браке.
Первый директор службы внешней разведки России Евгений Примаков сказал Вартаняну по поводу супруги: «Это была ваша лучшая вербовка».

«Легкая кавалерия» и любовь

Зарубежная группа Геворка Вартаняна состояла из людей, вытолкнутых советской властью из СССР, но не потерявших своей связи с Родиной и преданных ей. В основном, это были кавказцы. Семеро таких эмигрантов начали действовать в Иране 1940-м году.
Геворгу Вартаняну исполнилось 18 лет, когда он встретился с советским резидентом в Тегеране Иваном Агаянцем. Это был один из лучших разведчиков-нелегалов, впоследствии ставших учителем Геворга Андреевича.
Вартаняну предложили вовлечь проверенных ребят в свою группу, «легкую кавалерию». Он привлек их, а вместе с ними девчонку с косичками — свою будущую жену.
«Кавалерист» Вартанян потом сумел заманить и обезвредить свыше 200 немецких агентов, которые в грош не ставили иранскую советскую разведку, представленную мальчишками и девчонками, а потому и «прогорели».
Группа шестнадцатилетнего Вартаняна в начале 40-го года выявила порядка 400 пособников нацистской Германии в Иране. В основном, впоследствии их удалось перевербовать в пользу СССР. Вартанян тем временем успел внедриться в иранскую разведспецшколу в качестве ученика и пока ее не закрыли, по мере возможности овладевал дополнительными навыками разведывательной деятельности.

«Тегеран-43»

Тегеранской группе Вартаняна из спецдоклада стало известно, что готовится диверсия против тройки «Сталин-Черчилль-Рузвельт». Все сообщения гитлеровцев были пеленгованы и расшифрованы. В итоге, гитлеровских контрразведчиков заставили работать на СССР.
Гитлер, узнав о провале, отказался от дальнейших спецопераций.
В плане вербовки в Иране британцы имели свой интерес, но задолго до начала Тегеранской конференции русская контрразведка арестовала массу германских агентов и еще больше — перевербовала.
В сущности, «Тегеран-43» — это, пожалуй, самая главная и до конца не исследованная тема для обсуждения биографии Геворка Андреевича. Чета Вартанянов поработала на российскую разведку еще неоднократно — в Японии, Ближнем Востоке, Щвейцарии, Франции.
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Теги:
Люди , Николай Долгополов , Евгений Примаков , Геворк Вартанян
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