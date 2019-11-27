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Когда проснулся рано утром и нечем заняться
Рамблер
1 час назад
Комментарии
На видео неизвестный рисует на снегу в одном из городских дворов. Начальный уровень кругов на полях.
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Редактор:
Вадим Дроздов
Теги:
Люди
,
Видео
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