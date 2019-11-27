Как русский стал «отцом» британского спецназа

В то время как жители СССР защищали от гитлеровских захватчиков просторы Родины, русских эмигрантов судьба раскидала по разным фронтам. В Северной Африке в 1942-1943 годах ужас на немцев и итальянцев наводила «личная армия Попского» — уникальное детище подполковника Владимира Пенякова.

Дорога в пустыню

Владимир Пеняков был русским эмигрантом во втором поколении. Его отец, инженер-технолог металлургической промышленности, переехал в Бельгию в 1894 году, за 3 года до рождения сына. Владимир Пеняков учился в колледже святого Иоанна в английском Кембридже. В 1917-м после долгих колебаний он вступил добровольцем во французскую армию и получил ранение в сражении с немцами.

В межвоенные десятилетия Пеняков жил в Египте, где работал на сахарном заводе, а в свободное время совершал путешествия через пустыню на «Форде» . Он научился ориентироваться по компасу и звездам, а также находить оазисы, наблюдая за поведением животных. Проводя в пустыне долгие недели, Пеняков разрушил свою личную жизнь и в итоге развелся с женой, которой не нравилось постоянное отсутствие мужа. Однако этот опыт оказался бесценным к началу Второй мировой войны. Когда в 1940 году в Северной Африке развернулись боевые действия против стран, Пеняков числился лейтенантом британской армии. В 1942 году командование позволило русскому эмигранту сформировать элитный диверсионно-разведывательный отряд дальнего действия для заброски в тыл врага.

«Личная армия Попского»

Для упрощения радиопереговоров Пеняков стал называть себя «майором Попским», позаимствовав фамилию из комиксов, печатавшихся в Daily Mirror. Возглавляемое им формирование официально называлось «Истребительным отрядом дальнего действия No 1», однако наряду с этим даже в документах употреблялось шуточное название Popski’s private army. Степень самостоятельности Пенякова, впрочем, не следует преувеличивать, да и «армией» отряд из 23 человек назвать было трудно (всего за годы войны службу в нем прошло больше сотни человек). Основу «личной армии» составляли этнические арабы, хорошо приспособленные к жизни в пустыне и ненавидевшие итальянских колонизаторов.

Черные береты «майора Попского» колесили по пескам на американских джипах Willys MB. Они были вооружены кольтами, пистолетами-пулеметами Томпсона, гранатами и ножами. Во время ночных рейдов диверсанты обстреливали объекты противника из пулеметов, установленных в кузовах. Однажды «личная армия» уничтожила аэродром Барс в восточной Ливии, взорвав больше 30 итальянских самолетов. В другой раз пустынные спецназовцы сожгли крупную нефтебазу, ухудшив снабжение фашистских танков. Находить объекты врага бойцам Пенякова помогали связи с шейхами местных племен. Во время Тунисской кампании в начале 1943 года «личная армия Попского» помогла британским танкистам обойти с фланга силы Эрвина Роммеля, что в итоге привело к полному разгрому легендарного Лиса пустыни.

Когда британцы закончили освобождение Северной Африки, PPA была переброшена в Италию, где также использовалась для глубокой разведки в тылу врага. Здесь, как вспоминал Пеняков, к отряду присоединилось двое беглых русских военнопленных. Воевать в районах, испещренных реками и каналами, где было полно немецких минных полей, бойцам на джипах неожиданно оказалось сложнее, чем в пустыне. В декабре 1944 года при освобождении итальянской фермы Владимир Пеняков получил ранение в левую руку, которую врачам пришлось ампутировать. Однако отряд продолжал эффективно действовать и после утраты лидера, дойдя до Равенны. В сентябре 1945-го в Австрии «Личная армия Попского» была окончательно распущена.

Таланты Пенякова командование оценило по достоинству — в апреле 1945 года ему вручили британский орден «За выдающиеся заслуги». До своей смерти в Лондоне в 1951-м ветеран войны успел издать мемуары «Popski’s private army», благодаря которым мир узнал о подвигах «личной армии Попского». Опыт данного формирования оказал большое влияние на британский спецназ SAS, многие бывшие подчиненные Пенякова впоследствии сами возглавили отряды.