Шеф подарил 400 квартир своим сотрудникам и отправил сына на работу

Эта история о человеке, который несколько лет назад поставил на уши весь мир и перевернул сознание многих людей. Савджи Дхолакия родом из бедной фермерской семьи из деревушки в Индии. Мальчик доучился до 4-го класса и бросил учебу в 13 лет. В то сложное время у него не было возможности получать образование и в столь юном возрасте он начал помогать своему дяде, у которого был небольшой бизнес. Поработав под началом родственника и достигнув совершеннолетия, Савджи одолжил небольшую сумму денег и открыл свое маленькое дело. Дела шли в гору. И в 1984 году он основал алмазный бизнес. А уже в 1992 году Савджи открыл офис по экспорту алмазов в Мумбаи. На сегодняшний момент его компания Hare Krishna Exports выросла до лидера рынка с 7000 сотрудниками по всему миру.

Савджи Дхолакия не забывает о своих сотрудниках, за что его по праву называют самым щедрым руководителем Индии. Несколько лет назад мужчина сделал невероятные подарки своим сотрудникам. Савджи заявил, что всем дотрудникам, сумевшим достичь наилучших профессиональных результатов, компания дарит 1260 автомобилей и 400 квартир. Также Дхолакия заявил, что одной из главных задач для него будет обеспечить всех своих сотрудников жильем и транспортом. Но это еще не все. Продолжение в этом видео от "Posnavatel TV".