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Истории

Как сложилась судьба четверых детей Пушкина 

Рамблер 2 часа назад
Александр Сергеевич Пушкина и Наталья Николаевна Гончарова прожили в браке шесть лет. За это время у них родилось четверо детей: две дочери и два сына. «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь каждого из них.

Мария Пушкина (1832–1919)

Старшая дочь Пушкина проходила обучение в Екатерининском институте. Долгое время была фрейлиной императрицы Марии Александровны (супруги Александра II). В 28 лет она вышла замуж за генерала-майора Леонида Гартунга, который управлял императорскими конными заводами в Туле и Москве. Их брак продлился 17 лет — Гартунга обвинили в хищениях и он застрелился во время суда. В браке у них не было детей.
wikipedia.org
Мария больше замуж не вышла, остаток жизни посвятила воспитанию племянников. Пушкина прожила 86 лет. Она умерла от голода после революции. Писатель Лев Толстой списал с нее внешность для своей героини Анны Карениной.

Александр Пушкин (1833–1914)

У Александра Александровича Пушкина было звание офицера-кавалериста и тайного советника. Он участвовал в Крымской войне. Во время войны за освобождение Балкан командовал полком. Был награжден золотым оружием «За храбрость» и орденом Святого Владимира 4-й степени.
wikipedia.org
Александр также занимался вопросами образования. Вышел в отставку генералом-лейтенантом. Александр был дважды женат, у него было 13 детей.

Григорий Пушкин (1835–1905)

Григорий окончил Пажеский корпус и вышел в отставку через 13 лет службы в чине подполковника. Он поселился в Михайловском и посвятил себя восстановлению отцовского имения. Кабинет Григория был изображен художником Николаем Ге на картине «Пущин у Пушкина в Михайловском». Григорий был первым собирателем подлинных вещей отца.
wikipedia.org
В канун столетия Пушкина в 1899 году передал восстановленное Михайловское имение в казну на государственное попечение. Расставаясь с фамильной усадьбой, он встал на колени, поцеловал землю и поклонился на четыре стороны: дому, роще, саду и могиле отца, проговорив: «Прощайте, милые мои, навсегда!». Был женат на Варваре Мельниковой, в браке у них родилось трое детей.

Наталья Пушкина (1836–1913)

Наталье было всего восемь месяцев, когда Пушкин погиб. Она была самой настоящей красавицей с взрывным характером. Мама Наталья Гончарова ласково ее называла «бесенком». В 17 лет вышла замуж за Михаила Дубельта, игрока и задиру. Муж устраивал ей сцены ревности и жестоко избивал. В браке у них родилось трое детей.
wikipedia.org
После скандального развода, Наталья вышла замуж за прусского принца Николая-Вильгельма Нассауского. В браке у них трое детей. Наталье был присвоен титул графини фон Меренберг. Наталья умерла в Каннах.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Люди , Видео , Анна Каренина , Лев Толстой , Александр Пушкин , Григорий Пушкин , Мария Пушкина , Наталья Гончарова , Николай Ге
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