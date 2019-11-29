Почему Ленин взял себе такой псевдоним

Настоящая фамилия Владимира Ленина — Ульянов. Историки утверждают, что в целях конспирации у него было более 150 разных псевдонимов. Все-таки самой известной была фамилия Ленин. "Рамблер" узнал, почему он решил стать главой страны именно под этой фамилией.

У историков нет одной конкретной версии, по которой они могут объяснить фамилию Ленина. На данный момент существует несколько гипотез, которые предполагают появление псевдонима.

Историк Владлен Логинов утверждает, что псевдоним появился благодаря реальному человеку Николаю Ленину. Он был титулярным советником и коллежским асессором. В 1900 году он тяжело заболел, а через два года погиб. Его родственники были хорошо знакомы с Владимиром Ульяновым передали ему паспорт в память об отце. Однако есть версия, что Ленин получил поддельный паспорт еще в 1900 году, когда попросил Надежду Крупскую помочь ему с выездом за границу. Она работала вместе с Ольгой Лениной и попросила ее помочь, а та отдала документы своего больного отца.

Племянница Ленина, Ольга Ульянова , писала, что псевдоним он выбирал из-за реки Лены. По свидетельству брата Ленина, у него был вариант взять фамилию Волгин, но этот псевдоним уже был занят сразу несколькими людьми.

В семье Ульяновых есть еще одно семейное придание, согласно которому фамилия Ульянов не сразу закрепилась за их семьей. Якобы деда Ленина называли Ульянин, откуда потом и пришла известная фамилия.