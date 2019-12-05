Что стало с девочкой, жившей в клетке до 12 лет

Видео рассказывает о жизни Джини Уайли, ставшей жертвой чудовищного эксперимента, поставленного её отцом. Когда девочка появилась на свет, отец запер её в клетку, кормил исключительно детскими смесями и запрещал разговаривать. К двенадцати годам, когда мать девочки сбежала от мужа, врачи увидели, что при росте 137 см Джинни весит всего 27, а её развитие соответствует развитию годовалого малыша. Специалисты занялись реабилитацией девочки. Сегодня Джинни Уайли 62 года и о ней мало что известно, однако коек-какие факты дошли до широкой публики.