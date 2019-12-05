102-летняя женщина впервые увидела себя на видео

Смотрите видео и узнайте о людях, которые в конце жизни встретились с необычными вещами, связанными с собственным прошлым. 102-летняя Элис Баркер была настоящей танцевальной звездой в тридцатые-сороковые годы и успела поработать со знаменитостями уровня Фрэнка Синатры. Однако ни разу Элис не видела видеозаписей со своими номерами. Такая возможность представилась ей лишь в старости: добровольцы отыскали кадры, на которых Элис танцует. Женщина была впечатлена, а родственники сказали, что эти записи сделали последние дни Баркер счастливыми. Похожие истории смотрите в ролике.