Почему племяннице Брежнева не дали выйти замуж

История Любови Брежневой еще раз подтверждает, что родство с влиятельными людьми отнюдь не всегда гарантирует счастливую жизнь, а часто зачастую все происходит совсем наоборот. О том, как сложилась жизнь племянницы генсека, рассказывает «Рамблер».

Мать Любы родила дочку от брата генсека, Якова Брежнева. Девушка не знала, что ее кавалер женат, а узнав об этом, к нему больше не вернулась. Однако отец помогал девочке, заботился о малышке и его брат Леонид, исправно отправляя на Урал, где она жила с матерью, продукты.

В 1964 году Люба отправилась покорять Москву, намереваясь поступить в театральный ВУЗ, девушка мечтала стать актрисой. Отец отговаривал дочь, отмечая, что поступление в иняз будет более перспективно. Туда Люба в итоге поступила и осталась жить в столице.

В 1965 году в гостях у известного режиссера Любовь познакомилась с полковником немецкой армии по имени Гельмут. Девушка совершенно очаровала молодого человека, ей кавалер тоже оказался симпатичен.

На следующий день Гельмут пригласил Любовь в театр, откуда они вместе уехали к нему в общежитие. С тех пор молодые люди уже не расставались, стараясь проводить вместе как можно больше времени.

Разумеется, и отец Брежневой, и ее высокопоставленный дядя были в курсе отношений девушки и молодого немца: им доносили даже подслушанные разговоры влюбленных. Но некоторое время девушку и ее молодого человека никто не трогал.

Но через несколько месяцев Люба стала замечать, что в комнате общежития, где она проживала, периодически проводят обыски: некоторые ее вещи исчезли, в помещении часто царил беспорядок. Однажды она застала там оперативников, которые уже и не считали нужным скрываться. В ответ на требование Любы объяснить, что происходит, начальник заявил, что от нее требуют прекратить отношения с Гельмутом.

Отказываться от своего личного счастья Люба не собиралась и попыталась найти защиту у отца и дяди. Но они сделали вид, что даже не понимают, что происходит. Леонид Ильич пообещал разобраться и дать распоряжение, чтобы девушку не трогали. Однако дал понять Любе понять, что из страны вслед за любимым человеком ее не выпустит.

Тем не менее, молодые люди продолжали встречаться. Но надежды на счастливый финал отношений с пышной свадьбой и долгой жизнью вместе таяли на глазах. Однажды Гельмут пришел к любимой и сообщил, что его вызывали в Особый отдел и предложили выбор: он может встречаться с Любовью Брежневой, но тогда о военной карьере придется забыть.

Некоторое время молодой немец и племянница генсека все же еще встречались, но пришло время, когда Гельмуту пришлось уехать обратно в Германию. Люба осталась в СССР.

Позже Любовь Брежнева вышла замуж за ученого и родила от него двоих детей. В начале 90-х она уехала жить в США. А об утраченной любви жалела еще многие годы.