Чей секс описан в «Лолите»?

"Мой роман содержит ссылки на физиологические позывы извращенного человека, отрицать не могу". Так написал Владимир Набоков вскоре после того, как 6 декабря 1953 года завершил роман "Лолита".

"Лолита" вышла в 1955-м во Франции. Одни назвали ее "лучшей", другие "самой грязной" книгой года. Возможно, она самая лучшая из грязных и самая грязная из лучших.

© Olympia Press/AFP /// Обложка издания 1967 года, автор романа Владимир Набоков

Назвать "Лолиту" "необузданной порнографией", что тоже делали, трудно: слишком блестящим стилем написана книга. Непристойной она становится только при кратком пересказе. Профессор-педофил делает своей любовницей 12-летнюю девочку, путешествует с ней по стране под видом отца, разыскивает ее после того, как она убегает, чтобы стать женой простого парня, и во время последней встречи узнает: до него Лолита уже была совращена другим педофилом. Ему остается только найти и убить соперника.

Набоков не придумывал сюжет, в этом уверены его биографы. Спорят лишь о том, какую из трех реальных историй писатель взял за основу. Из тех, например, о которых писали газеты США, где он жил с 1940 года.

В 1950-м была предана огласке история похищенной насильником 11-летней девочки. Ее звали Флоренс Салли Хорнер. Похититель два года, как и в романе "Лолита", путешествовал с ней на машине по стране, выдавал себя за ее отца, пока несчастный ребенок не смог убежать и позвонить родителям. Имя похитителя однажды упоминается в набоковском романе. "Сделал ли я с Долли то же, что Фрэнк Ласалль, 50-летний механик, сделал с 11-летней Салли Хорнер в 1948-м?" — задает себе вопрос главный герой, Гумберт.

Вторая версия происхождения "Лолиты" — роман 32-летнего Чарли Чаплина и 13-летней Лилит Мак-Мюррей (актерский псевдоним — Лита Грей). Чаплин обожал нимфеток, но никогда не обещал жениться. А тут пришлось. Лита забеременела. Они поженились в Мексике, где брак с несовершеннолетними разрешался, но супругами были недолго. Развод получился шумный, Лита публично рассказывала, какой Чаплин "жеребец", как он "брал" ее в автомобиле в присутствии шофера и вообще сделал это в первый раз, когда ей еще не было 13-ти. (Чаплин откупился такой суммой, что им заинтересовалась налоговая инспекция ).

© Public Domain /// Чарльз Спенсер «Чарли» Чаплин

Третья история, которую точно знал Владимир Набоков, это анонимные мемуары "Исповедь Виктора Х". Они были написаны по просьбе американского сексолога Хэвлока Эллиса для серии "Этюды сексуальной психологии". "Виктор Х" рассказывает о себе как о 40-летнем мужчине, который имел ранний и неудачный сексуальный опыт, стал педофилом, а потом гомосексуалистом, предлагавшим себя в общественных туалетах.

Разбирая подобные биографии в учебнике по сексопатологии, доктор Эллис делает такой, например, вывод:

"Влечение к малолетним девочкам встречается либо у рафинированных интеллектуалов, либо у психически больных людей".

Набоков объединил в своем Гумберте и то, и другое.