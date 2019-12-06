Истинный «ариец»: как сложилась карьера Кипелова

Истинный «ариец»: как складывалась карьера Валерия Кипелова

Он, наверное, меньше всего из всей российской рок-братии похож на кумира. Всегда ездил на общественном транспорте, в быту — домашний, уютный, крутым посиделкам предпочитает общение с семьей и баньку, а заграничным курортам — свою дачу в Подмосковье

В прошлом году Валерий Кипелов , лидер группы «Кипелов» и один из основателей легендарной «Арии», отметил шестидесятилетний юбилей. Но сдавать своих позиций не собирается: пишет новый материал, ездит с гастролями по городам и весям и радуется, что на его концерты приходят поклонники не только с детьми, но и с внуками.

Обычно большинство российских рок-­музыкантов на вопрос, какая группа подвигла их на собственное творчество, отвечают: The Beatles. Иногда, в редких случаях, это могут быть Rolling Stones. Так вот, музыкальная история Валерия Кипелова начиналась — неожиданно — с Creedence Clearwater Revival. Кто-­то подарил ему пластинку с четырьмя их песнями. Когда, лет в четырнадцать, он, обычный парень из Капотни, познакомился с одной местной группой под названием «Крестьянские дети», и те попросили его что-­то напеть, он исполнил как раз композицию Creedence Clearwater Revival. Ну и что-­то из «Песняров», которых тоже очень любил. Так началась музыкальная карьера Валерия Кипелова: он начал выступать на танцах, свадьбах, заводских вечерах.

Потом была служба в армии, а потом началась уже профессиональная деятельность — в ансамбле «Лейся, песня», где на пару с другим солистом, Николаем Расторгуевым , Кипелов пел типичный советский репертуар. Материал казался ему наигранным и фальшивым, тем не менее годы в этом ансамбле, как говорит Валерий, стали для него большой школой жизни.

«Пять лет мы с Колей Расторгуевым жили вместе в одном гостиничном номере и вместе работали, — рассказывает музыкант. — Благодарен этой группе — за пять лет я даже не могу сосчитать количество концертов, которые мы сыграли. Тогда же не было никаких фонограмм, все играли вживую».

Музыканты дружат и по сей день. Созваниваются при случае, поздравляют друг друга с праздниками. Хотя с творческой точки зрения их дороги разошлись много лет назад — еще в 1985 году. Именно тогда Виктор Векштейн, руководитель «Поющих сердец», решил создать рок-­коллектив «Ария» и пригласил туда Валерия. «С этого момента я и стал петь с большой сцены такую музыку, которую мне всю жизнь хотелось», — говорит он.

Точка Кипелова

С «Арией» Кипелов прошел семнадцать лет. Временами было непросто: после первого взлета, когда у всех музыкантов выросли крылья (и амбиции, чего уж там), наступили годы спада. Концертов не было вообще. Целых три года (с 1992-го по 1995-й) Валерий работал сторожем прямо на репетиционной базе. В семье начались проблемы: жена уговаривала бросать музыкальный бизнес и найти нормальную работу. Но и Валерий, и другие музыканты верили, что их звездный час еще впереди. И был прав.

Но когда «Ария» действительно зазвучала везде и всюду, солист принял неожиданное для многих решение уйти из коллектива.

«Так сложились обстоятельства: то ли мы надоели друг другу, то ли устали», — коротко резюмирует он.

Вместе с Кипеловым коллектив покинули гитарист Сергей Терентьев и барабанщик Александр Манякин. Так на рок-­сцене появилась новая группа — «Кипелов». Музыканты решили: так всем поклонникам будет понятно, что за команда перед ними. Расставание с «Арией» было не самым простым. Еще какое-­то время обе команды никак не могли поделить репертуар. Но в итоге все разногласия удалось разрешить.

Человек неконфликтный, спустя годы Кипелов смог снова начать общаться с «арийцами». А в 2007 году, когда отмечалось двадцатилетие альбома «Герой асфальта», группа «Ария» и Валерий Кипелов даже выступали вместе на одной сцене.

Он свободен

Даже те, кто не знает, кто такой Валерий Кипелов и никогда не был поклонником хэви-­метала, сходу споют строчку из его самой знаменитой песни: «Я свободен». Эта композиция, появившаяся в 1997 году, стала визитной карточкой и молодой на тот момент группы «Кипелов», и всего творчества Валерия в целом. То, что сегодня эту композицию все перепевают, рок-музыканта даже радует: значит, у его детища наступает третья-­четвертая жизнь. Например, когда ему принесли бумагу от Сергея Шнурова , что тот собирается вставить кусок его песни в свою, Кипелова волновало только одно: чтобы в тексте не было мата.

«Этого я категорически не приемлю. И так наш язык засорен донельзя! Сергей заверил меня, что все будет пристойно».

Маргарита Пушкина , автор текстов к песням и «Арии», и «Кипелова», про Валерия как-­то сказала: «Он скупой на собственное творчество». Если посмотреть дискографию Кипелова, то становится понятно, что она имела в виду. Альбомы у новой группы выходят нечасто, примерно один в шесть лет — 2005, 2011, 2017…

«С годами как-­то все сложнее сочинять музыку, найти какую-то интересную тему, поскольку понимаешь, что, наверное, все уже сочинено до тебя».

Но на гастроли команда тем не менее ездит с завидной регулярностью. Правда, был в карьере серьезный перерыв — по независящим от самого Кипелова обстоятельствам.

В 2012 году ему сделали операцию на связках, и какое-­то время он даже говорить не мог. Врачи предписали запрет на выступления на целых полгода, но долго он не мог терпеть.

«Любая операция не проходит бесследно — это одна из причин, по которой мы так сократили свою гастрольную деятельность. А относительно «Арии» я просто стал петь немножко в другой манере».

Но фанаты считают, что прежнего Кипелова уже нет.

«Король дороги»

В обычной жизни рокер сильно отличается от созданного образа. Он, исполнитель песен «Король дороги», «Герой асфальта» и «Беспечный ангел», вовсе не рассекает после концертов на мощном «Харлее», а тихо и мирно ездит в общественном транспорте. Более того, вообще не водит ни автомобиль, ни уж тем более мотоцикл.

«По Москве мне проще на репетицию передвигаться в метро: я за сорок минут приезжаю на место. Так я ближе к народу, знаю, чем он живет, дыхание его чувствую».

Также Валерий Кипелов уже много лет не притрагивается к спиртному, даже пива не пьет. А еще он — примерный семьянин. Свою супругу Галину знает практически с детства. «Мы познакомились, когда ей было тринадцать, мне — пятнадцать. Просто жили в одном поселке на окраине Москвы, буквально в соседних домах».

Конечно, как и у всякой семьи, у них были и ссоры, и ревность к фанаткам. Но они смогли пройти вместе через огонь, воду и медные трубы. У музыканта двое детей. И сын, и дочь унаследовали таланты Валерия.

Сын — Александр Кипелов — виолончелист, окончил Гнесинское училище, но освоил гармошку и балалайку.

Дочь — Жанна Кипелова — по образованию дирижер, хормейстер и педагог по вокалу, ее собственный голос можно услышать в некоторых композициях проекта «Династия посвященных» в стиле готик-­метал. Также она преподает в московском детском музыкальном театре «Домисолька». А еще благодаря ей Валерий Кипелов — дважды дедушка. И лично он считает, что эта роль удается ему гораздо лучше многих других, выпавших на его долю.