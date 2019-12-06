Истинный «ариец»: как сложилась карьера Кипелова

Он, наверное, меньше всего из всей российской рок-братии похож на кумира. Всегда ездил на общественном транспорте, в быту — домашний, уютный, крутым посиделкам предпочитает общение с семьей и баньку, а заграничным курортам — свою дачу в Подмосковье
В прошлом году Валерий Кипелов, лидер группы «Кипелов» и один из основателей легендарной «Арии», отметил шестидесятилетний юбилей. Но сдавать своих позиций не собирается: пишет новый материал, ездит с гастролями по городам и весям и радуется, что на его концерты приходят поклонники не только с детьми, но и с внуками.
Обычно большинство российских рок-музыкантов на вопрос, какая группа подвигла их на собственное творчество, отвечают: The Beatles. Иногда, в редких случаях, это могут быть Rolling Stones. Так вот, музыкальная история Валерия Кипелова начиналась — неожиданно — с Creedence Clearwater Revival. Кто-то подарил ему пластинку с четырьмя их песнями. Когда, лет в четырнадцать, он, обычный парень из Капотни, познакомился с одной местной группой под названием «Крестьянские дети», и те попросили его что-то напеть, он исполнил как раз композицию Creedence Clearwater Revival. Ну и что-то из «Песняров», которых тоже очень любил. Так началась музыкальная карьера Валерия Кипелова: он начал выступать на танцах, свадьбах, заводских вечерах.
Потом была служба в армии, а потом началась уже профессиональная деятельность — в ансамбле «Лейся, песня», где на пару с другим солистом, Николаем Расторгуевым, Кипелов пел типичный советский репертуар. Материал казался ему наигранным и фальшивым, тем не менее годы в этом ансамбле, как говорит Валерий, стали для него большой школой жизни.
«Пять лет мы с Колей Расторгуевым жили вместе в одном гостиничном номере и вместе работали, — рассказывает музыкант. — Благодарен этой группе — за пять лет я даже не могу сосчитать количество концертов, которые мы сыграли. Тогда же не было никаких фонограмм, все играли вживую».
Музыканты дружат и по сей день. Созваниваются при случае, поздравляют друг друга с праздниками. Хотя с творческой точки зрения их дороги разошлись много лет назад — еще в 1985 году. Именно тогда Виктор Векштейн, руководитель «Поющих сердец», решил создать рок-коллектив «Ария» и пригласил туда Валерия. «С этого момента я и стал петь с большой сцены такую музыку, которую мне всю жизнь хотелось», — говорит он.
Точка Кипелова
С «Арией» Кипелов прошел семнадцать лет. Временами было непросто: после первого взлета, когда у всех музыкантов выросли крылья (и амбиции, чего уж там), наступили годы спада. Концертов не было вообще. Целых три года (с 1992-го по 1995-й) Валерий работал сторожем прямо на репетиционной базе. В семье начались проблемы: жена уговаривала бросать музыкальный бизнес и найти нормальную работу. Но и Валерий, и другие музыканты верили, что их звездный час еще впереди. И был прав.
Но когда «Ария» действительно зазвучала везде и всюду, солист принял неожиданное для многих решение уйти из коллектива.
«Так сложились обстоятельства: то ли мы надоели друг другу, то ли устали», — коротко резюмирует он.
Вместе с Кипеловым коллектив покинули гитарист Сергей Терентьев и барабанщик Александр Манякин. Так на рок-сцене появилась новая группа — «Кипелов». Музыканты решили: так всем поклонникам будет понятно, что за команда перед ними. Расставание с «Арией» было не самым простым. Еще какое-то время обе команды никак не могли поделить репертуар. Но в итоге все разногласия удалось разрешить.
Человек неконфликтный, спустя годы Кипелов смог снова начать общаться с «арийцами». А в 2007 году, когда отмечалось двадцатилетие альбома «Герой асфальта», группа «Ария» и Валерий Кипелов даже выступали вместе на одной сцене.
Он свободен
Даже те, кто не знает, кто такой Валерий Кипелов и никогда не был поклонником хэви-метала, сходу споют строчку из его самой знаменитой песни: «Я свободен». Эта композиция, появившаяся в 1997 году, стала визитной карточкой и молодой на тот момент группы «Кипелов», и всего творчества Валерия в целом. То, что сегодня эту композицию все перепевают, рок-музыканта даже радует: значит, у его детища наступает третья-четвертая жизнь. Например, когда ему принесли бумагу от Сергея Шнурова, что тот собирается вставить кусок его песни в свою, Кипелова волновало только одно: чтобы в тексте не было мата.
«Этого я категорически не приемлю. И так наш язык засорен донельзя! Сергей заверил меня, что все будет пристойно».
Маргарита Пушкина, автор текстов к песням и «Арии», и «Кипелова», про Валерия как-то сказала: «Он скупой на собственное творчество». Если посмотреть дискографию Кипелова, то становится понятно, что она имела в виду. Альбомы у новой группы выходят нечасто, примерно один в шесть лет — 2005, 2011, 2017…
«С годами как-то все сложнее сочинять музыку, найти какую-то интересную тему, поскольку понимаешь, что, наверное, все уже сочинено до тебя».
Но на гастроли команда тем не менее ездит с завидной регулярностью. Правда, был в карьере серьезный перерыв — по независящим от самого Кипелова обстоятельствам.
В 2012 году ему сделали операцию на связках, и какое-то время он даже говорить не мог. Врачи предписали запрет на выступления на целых полгода, но долго он не мог терпеть.
«Любая операция не проходит бесследно — это одна из причин, по которой мы так сократили свою гастрольную деятельность. А относительно «Арии» я просто стал петь немножко в другой манере».
Но фанаты считают, что прежнего Кипелова уже нет.
«Король дороги»
В обычной жизни рокер сильно отличается от созданного образа. Он, исполнитель песен «Король дороги», «Герой асфальта» и «Беспечный ангел», вовсе не рассекает после концертов на мощном «Харлее», а тихо и мирно ездит в общественном транспорте. Более того, вообще не водит ни автомобиль, ни уж тем более мотоцикл.
«По Москве мне проще на репетицию передвигаться в метро: я за сорок минут приезжаю на место. Так я ближе к народу, знаю, чем он живет, дыхание его чувствую».
Также Валерий Кипелов уже много лет не притрагивается к спиртному, даже пива не пьет. А еще он — примерный семьянин. Свою супругу Галину знает практически с детства. «Мы познакомились, когда ей было тринадцать, мне — пятнадцать. Просто жили в одном поселке на окраине Москвы, буквально в соседних домах».
Конечно, как и у всякой семьи, у них были и ссоры, и ревность к фанаткам. Но они смогли пройти вместе через огонь, воду и медные трубы. У музыканта двое детей. И сын, и дочь унаследовали таланты Валерия.
Сын — Александр Кипелов — виолончелист, окончил Гнесинское училище, но освоил гармошку и балалайку.
Дочь — Жанна Кипелова — по образованию дирижер, хормейстер и педагог по вокалу, ее собственный голос можно услышать в некоторых композициях проекта «Династия посвященных» в стиле готик-метал. Также она преподает в московском детском музыкальном театре «Домисолька». А еще благодаря ей Валерий Кипелов — дважды дедушка. И лично он считает, что эта роль удается ему гораздо лучше многих других, выпавших на его долю.