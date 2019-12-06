Как куртизанка стала египетской принцессой

Как француженка-куртизанка стала египетской принцессой

Ее имя знают немногие, при этом в начале XX века эта женщина сумела «прославиться» тем, что стала той, кому удалось избежать наказания за то, что она лишила жизни принца. Историю Маргерит Алиберт рассказывает «Рамблер».

Маргерит родилась во Франции, в семье кучера и служанки, но в родительском доме провела не слишком много времени. В 4 года трагически погиб ее младший брат, попав под колеса грузовика.

Родители обвинили в гибели мальчика дочь, поскольку она должна была присматривать за малышом. Девочку отправили в интернат Сестер Марии, где она жила под присмотром монахинь до 15 лет, а затем ее определили в семью, где ей надлежало работать служанкой. Но через год из поместья Маргерит выгнали: девушка забеременела от неизвестного мужчины. Ребенка, кстати, она в итоге родила, но с девочкой ее разлучили.

Оставшись без крова и средств к существованию, Маргерит приняла решение податься в куртизанки. Она видела и знала, что наиболее везучие из них отлично зарабатывают и вхожи в высшее общество. Девушка мечтала о безбедной жизни и поэтому отправилась к владелице одного из самых известных борделей, мадам Денарт, принять ее под свою опеку. Та согласилась и вскоре Маргерит стала одной из самых лучших куртизанок борделя.

Когда девушке было 17 лет, она познакомилась с Андре Меллером. Между ними сразу вспыхнула страсть. Маргерит не пугало то, что кавалеру уже исполнилось 40 лет. Ведь он был баснословно богат и щедро одаривал юную возлюбленную: купил ей квартиру, не скупился на подарки. Маргерит даже взяла его фамилию, утверждая, что они поженились. Но в 1913 году все закончилось: оказалось, что у Меллера есть семья.

Маргерит горевала недолго, утешаясь в объятиях новых богатых воздыхателей. А в 1917 году у куртизанки случился бурный роман с Эдуардом VII, принцем Уэльским

Приятели принца, знавшие о его скромных успехах в амурных делах, решили помочь ему и отправили к одной из лучших жриц любви. Ею и оказалась Маргерит.

Их связь продолжалась чуть больше года, а потом Эдуарду наскучила куртизанка и он попросту ушел от нее.

В 1919 году Маргерит впервые вышла замуж. Избранником девушки стал Чарльз Лоран. Мужчина был богат и весьма успешен. И хотя супруги прожили в браке всего 6 месяцев, в "наследство" от этого замужества Маргерит досталось довольно много благ.

Но ни один из прежних романов не шел в сравнение с судьбоносной встречей, которая произошла в 1921 году.

Вернувшаяся в бордель Маргерит однажды сопровождала одного из влиятельных людей на мероприятие, где познакомилась с Али Камель Фахми Беем. Мужчина, хоть и не был настоящим принцем, но был просто неприлично богат, за что и получил звание "бей", которое приравнивалось к лордам и принцам.

Новый воздыхатель осыпал девушку дорогими подарками, а затем предложил ей выйти за него замуж и уехать с ним в Каир. Маргерит колебалась недолго и приняла его предложение.

Будущие супруги подписали брачный контракт, согласно которому Маргерит было позволено носить европейскую одежду и развестись с Али, если она того захочет. Правда перед самой свадьбой этот пункт из договора таинственным образом исчез. Зато появился другой, позволяющий супругу иметь ещё несколько жен. Несмотря на это, замуж за богача Маргерит все же вышла.

Семейная жизнь не была гладкой. Али требовал от супруги беспрекословного подчинения, а своенравная Маргерит не собиралась идти на поводу у мужа. Между супругами постоянно вспыхивали ссоры, они бурно выясняли отношения даже на людях.

Итог этой истории был весьма печален. В 1923 году в Лондоне, куда пара отправилась на показ "Веселой вдовы", произошла ещё одна из ссора, ставшая последней в жизни супругов. Али и Маргерит бурно выясняли отношения в своем номере в гостинице "Савой", дело даже дошло до драки. Апогеем конфликта стали три выстрела: Маргерит выпустила пули в разбушевавшегося супруга. Али скончался в больнице через час после произошедшего.

Свидетелей ссоры супругов было достаточно, не было никаких сомнений, что Маргерит угодит за решетку. Однако суд оправдал женщину. В постановлении было сказано, что Али был настоящим тираном, нападал на супругу, а та лишь защищалась.

Маргерит вернулась в Париж, где и прожила до конца своих дней, продолжив жить за счет богатых мужчин. Титул погибшего мужа остался при ней, как и большинство подаренных им дорогих вещей.

Скончалась Маргерит Алиберт в возрасте 80 лет, войдя в историю, как женщина, лишившая жизни принца и сумевшая избежать наказания.