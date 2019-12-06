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Из неудачников в любимчики: истории превращений 

SM News 1 час назад
Из неудачников в любимчики: истории превращений
Фото: SM News
В детстве и юношестве не всем сразу дана привлекательная внешность и большущая харизма с уверенностью, некоторым для этого нужно начать работать над своим телом и головой. Вашему внимание несколько таких историй.

Мэри О"Нил

Мэри с детства была тихой и застенчивой девушкой, не сильно ладила с одноклассниками и часто грустила по этому поводу. Но с возрастом она подобна лебедю начала преображаться, вылечила глаза, сняла очки и много работала в зале.
SM News
Сейчас девушка красива и уверенна в себе, удачно вышла замуж и живет полной жизнью.

Дэрил Форден

Маленький мальчик Дэрил любил много читать и строить модели самолетов, но его товарищи не разделяли его интересов из-за чего частенько Дэрил был предметом насмешек.
SM News
Прошли годы, и множественные тренировки в зале сделали из Дэрила настоящего красавчика, который может разбить почти любое женское сердце.

Джессика Хьюз

Джессика не была загнанным ребенком, у нее всегда было множество друзей, но из-за лишнего веса у нее начались проблемы с сердцем.
SM News
Девушке пришлось сесть на специальные диеты и с течением времени она стала просто обворожительной молодой и успешной бизнес-вумен.

Джон Низли

У Джона с раннего возраста была проблема — дислексия, он плохо говорил, и это заставляло его очень много переживать.
SM News
Но мечта стать актером реклам не дала парню опустить руки, начав заниматься своими проблемами он смог все преодолеть, и сейчас успешно занимается любимым делом.

Люси Паркер

Юная Люси всегда мечтала сыграть Джульетту в школьных постановках, но на роль всегда брали других девочек.
SM News
Именно это и стало причиной для ее превращения, девушка очень долго шла к своему образу, и в итоге ее мечта исполнилась, поступив в университет она сыграла Джульетту, тем самым исполнив самую главную мечту своего детства.
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Теги:
Люди , Джессика Хьюз
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