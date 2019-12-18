За что посадили самого меткого танкиста

Сегодня Зиновий Колобанов входит в число самых известных отечественных танкистов-асов. За отвагу и результативность в боях на фронтах Великой Отечественной войны Колобанов, помимо звания Героя, был представлен еще к нескольким наградам. Однако и этого могло бы не быть. Дело в том, что в 1940 году Зиновий Колобанов был осужден и отправлен в лагерь. Да и после победы ас имел все шансы попасть под трибунал.

Причина первого заключения

Зиновий Григорьевич Колобанов появился на свет в 1913 году в селе Арефино современной Нижегородской области. По крайней мере, именно такие данные сообщает в своей книге «Советские танковые асы», Михаил Барятинский. Колобанов-старший не вернулся с гражданской войны, поэтому его и еще двоих детей мать поднимала в одиночку. Тем не менее Колобанов смог получить по меркам тех лет вполне приличное образование: он окончил 8 классов, а потом подал документы в индустриальный техникум.

Впрочем, получить диплом Зиновий не успел: с третьего курса он был призван в ряды красноармейцев. Вскоре, вместо техникума, Колобанов стал выпускником Орловского бронетанкового училища имени Фрунзе, а к осени 1939 года, когда началась советско-финлядская война, — уже командовал танковой ротой.

Несколько раз Зиновий Григорьевич находился на грани жизни и смерти, в том числе и при рейде на Выборг. Именно тогда, как утверждает Барятинский, Колобанов и должен был получить звание Героя Советского Союза. Правда, официально Героем он так и не стал.

Дело в том, что в марте 1940 года между сторонами был заключен мирный договор, благодаря которому советские солдаты принялись «брататься» с бывшими врагами. За это всех начальников строго наказали. В их числе оказался и Колобанов.

Герой не на бумаге, а в жизни

Когда началась Великая Отечественная война, советской армии катастрофически недоставало грамотных офицеров. По этой причине многих военачальников освободили из лагерей. Так Зиновий Колобанов снова оказался в строю. Власти не просчитались: Колобанов и в самом деле доказывал не словом, а делом, что он вовсе не преступник, а настоящий боец. Как пишет Георгий Савицкий в своей книге «Танкисты атомной войны», Зиновий Григорьевич стал командиром танковой роты. Он показал себя уже в августе 1941 года. Тогда ас лично устранил 22 вражеских танка, а всего рота Колобанова уничтожила 43 машины противника. И это при том, что бой длился всего полчаса.

По словам Савицкого, Зиновий Колобанов снова был представлен к званию Героя и снова его не получил. Кто-то посчитал, что Колобанов «обойдется» и орденом Красного Знамени. Этот «кто-то» до сих пор остается неизвестным. Но в архиве и по сей день хранится наградной лист с зачеркнутой красным карандашом фамилией «Колобанов». Так что домой Зиновий Григорьевич вернулся без громких титулов, только с тяжелыми ранениями и контузией. Тем не менее, он решил и дальнейшую свою жизнь посвятить армии. К сожалению, на этом неприятности Колобанова не закончились.

Риск трибунала и ударник труда

Судя по учетной карточке, через 2 месяца после победы Зиновия Колобанова назначили заместителем командира 69-го танкового батальона 14-го механизированного полка 12-й механизированной дивизии 5-й гвардейской танковой армии в Барановичском военном округе. Однако в декабре 1951 года танкист-ас был переведён в Группу Советских Войск в Германии. Именно там Колобанова и поджидала новая беда. Как утверждает Михаил Барятинский, один из солдат его батальона перешел в английскую зону оккупации. Зиновия Григорьевича, скорее всего, отдали бы под трибунал, если бы за него не вступились коллеги. Только благодаря им, Колобанова в наказание перевели в Белорусский военный округ.