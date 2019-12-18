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Стало известно, о каких подарках мечтает молодежь 

Ангелина Ордовская 18 декабря 2019
Аналитики опросили активных американцев от 20 до 25 лет и выяснили, какие подарки они желают получить на Новый год.
25% опрошенных заявили, что мечтают о гарнитуре AirPods. Как отмечают эксперты, наушники стали внезапно пользоваться спросом — еще в 2018-м получить гарнитуру Apple в подарок мечтало лишь 6% респондентов.
13% рассказали о том, что хотят найти под елкой одежду. 11% признались, что хотели бы увидеть под подарочной оберткой iPhone.
В пятерку самых желанных подарков также попали деньги или подарочный сертификат и обувь.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что 85-летней Кардашьян подарят ботокс.
Люди , Видео , Apple
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