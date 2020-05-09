Почему у Екатерины II было столько мужчин

В большинстве исторических очерков отмечалась ее привлекательность, ярко выраженная женственность и дружелюбный вид. "Рамблер" попытался разобраться, почему Екатерина II так сильно нравилась мужчинам и в чем же был ее главный секрет обольщения.

Тонкая натура

Несмотря на то, что императрица имела вспыльчивый характер, она была очень отходчива и предпочитала исключительно мирным путем решать конфликты. Екатерина была вежливой даже с прислугой, никогда не повышала тон и не принимала решения в порыве гнева. И в молодости, и в глубокой старости ее называли невероятной женщиной с утонченными чертами лица. Императрица была очень сдержана в еде и всегда следила за фигурой. Она никогда не ужинала и рано ложилась спать. По ее мнению, именно в этом и заключался секрет вечной красоты.

Екатерина II очень долго искала мужчину, который был бы достоин ее во всех отношениях, разделял бы ее увлечения и взгляды. Но ни один из фаворитов императрицы так и не стал единственным и неповторимым в ее жизни.

Она же была замуж

У самой богатой на любовников российской императрицы был всего один муж. Урожденный герцог Гольштейн-Готторпский, будущий император Петр III. Все кандидатки, которые были вокруг императора, совсем не подходили. Тогда Петр вместе с матерью отправился в Россию знакомиться с Софией Фредерикой Ангальт-Цербстской, отец которой состоял на службе у прусского короля. Тогда же, в 1745 году, состоялось венчание Петра и Софии, которую при крещении нарекли Екатериной Алексеевной.

"Никакой любви между ними не было. Сам Петр часто засматривался на помощниц Екатерины и интересовался только политикой страны. Мои коллеги отмечают, что молодожены могли не общаться неделями, что свидетельствовало о семейных проблемах", — объясняет Евгений Кулешов, историк.

Об интимной стороне отношений Екатерины и Петра история умалчивает, но точно известно, что в первый же год их совместной жизни у пары родился первенец.

Великая изменщица

Поговаривают, что у Екатерины фавориты присутствовали и во время брака. Одним из самых запоминающихся любовников императрицы стал камергер ее супруга — Сергей Салтыков . В своих личных дневниках Екатерина писала, что камергер часто общался с ней и помогал в решении многих вопросов. Но их роман длился всего лишь год.

Такая любовь подкупала

Следующим в ее списке был Август Понятовский. Вообще, Екатерина предпочитала делать своим фаворитам немаленькие подарки. Одним она дарила личные имения, а другим просто выписывала деньги. Но только Августу досталась настоящая польская корона. Понятовский принадлежал к одному из самых влиятельных родов Польши. Романтичный фаворит несколько лет подряд организовывал тайные встречи с Екатериной.

Активный участник дворцового

Георгий Потемкин — человек, без которого могло бы и не быть дворцового переворота. После того, как императрица заняла трон, она продвинула его по службе, приказав назначить подпоручиком.

"Георгий привлекал свой напористостью, своим бойким характером. Неудивительно, что вспыльчивая Екатерина была очарована им", — рассказывает Евгений Кулешов, историк.

Но со временем Екатерина начала замечать изменения в поведении Потемкина. Он буквально требовал от любимой наград, а от придворных — почестей. Георгий совсем не помогал Екатерине с новорожденной дочкой, уходил на несколько дней на охоту, а когда возвращался, уединялся в дворцовой библиотеке.

Бытует мнение…

В любовных списках Екатерины фигурирует около 20 мужчин. И это только те, о ком знают историки. Бытуют мнение, что императрица даже могла себе позволить проводить время в кабаках на окраинах Петербурга и Москвы. Историки уверены, такой популярностью среди мужчин Екатерина пользовалась потому, что была удивительной: она не только обладала редкой красотой, но и было начитанной и сообразительной женщиной.