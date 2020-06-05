Снайпер Володя Якут: легенда Первой чеченской войны

На любой войне возникают свои легенды. Когда вспоминают о боях в Грозном во время Первой Чеченской, рассказывают о Володе Якуте — снайпере-эвенке из тайги, который за два месяца уничтожил 362 боевика. Куда же пропал современный Василий Зайцев

В разгар Первой Чеченской войны во время ожесточённых боёв за город Грозный командующему 8 гвардейского корпуса генералу Льву Рохлину доложили, что к нему в штаб просится какой-то странный парень, да ещё и со старой винтовкой. Странным парнем оказался эвенк Владимир Максимович Колотов из далёкой якутской Иенгры. На нём был охотничий тулуп, а при себе карабин системы Мосина образца 1891 года, немецкий снайперский прицел времён Второй мировой, паспорт и справка из военкомата.

Владимир рассказал, что в Грозный он добрался сам. Как-то раз он увидел по телевизору кадры из Чечни: разрушенный город, убитых русских солдат. Тогда он взял карабин Мосина, с которым ещё его отец, а до этого и дед ходили в тайгу на пушного зверя, и отправился в 8 корпус к «хорошему генералу». Эвенк говорил, что в дороге он столкнулся с немалыми трудностями: его пытались задержать, вернуть домой, но всюду его выручала справка от военкома о том, что Владимир идёт на войну добровольцем.

Генерал Рохлин очень удивился рассказу Колотова: в 1995 году было непросто найти человека, который по собственной воле отправился бы в ад Грозного. Стрелок получил должность снайпера и полагающуюся штатную винтовку Драгунова, однако от нее эвенк отказался, сказав, что с родной «мосинкой» ему будет сподручнее.

Известно, что снайперы в современной войне не действуют в одиночку: обычно «работает» целая группа, которой помогают корректировщики-наблюдатели. Колотову не подходил такой формат, он шёл именно на охоту за боевиками. Эвенк попросил только, чтобы войсковые разведчики раз в день в условленном тайнике оставляли для него еду, воду и патроны для винтовки, а сам стал готовить засады «на зверя».

У русских радистов была возможность регулярно прослушивать радиопереговоры боевиков. Из них командование узнало, в какую страшную силу превратился восемнадцатилетний охотник из Якутии: на площади Минутка он ежедневно «снимал» по пятнадцать, двадцать, а то и тридцать боевиков. У снайпера был характерный «почерк» — все жертвы были убиты точным попаданием в глаз, как будто охотник желал сохранить невредимым ценный звериный мех. Успехи Володи Якута, как его называли в федеральных войсках, лишили сна чеченских командиров, ведь стрелок поражал свои цели даже по ночам.

Рассказывают, что за голову Володи назначали ценные награды: Аслан Масхадов обещал убившему эвенка тридцать тысяч долларов, а Шамиль Басаев — звезду Героя Чечни. За стрелком гонялся целый отряд боевиков, который отыскивал «лежбища» охотника, ставил растяжки. Несмотря на обещанные щедрые призы, в игре неизменно побеждал Володя Якут, оставляя всех охотников за своей головой с аккуратным пулевым отверстием в глазу.

Для того чтобы уничтожить удачливого русского, из лагеря стрелковой подготовки повстанцев вызвали мастера-араба Абубакара. Тот прославился как хороший снайпер ещё в Афганистане, куда попал по заданию пакистанской разведки. Теперь же Абубакару предстояло охотиться за Володей Якутом в развалинах Грозного с мощной винтовкой, произведённой на заказ ещё в 1970-е. Вскоре арабу удалось выследить русского стрелка. Володя был ранен, но не смертельно: пуля попала в руку. Эвенк решил на время прекратить свою охоту за боевиками, чтобы командиры повстанцев поверили, что он убит.

Пока «мосинка» Володи молчала, он старательно выслеживал Абубакара. Мастера маскировки и уличного боя подвела маленькая слабость: еще в 1980-е арабский стрелок пристрастился к лёгким курительным наркотикам, и теперь, даже в холодном Грозном не мог отказать себе в этом. Именно по лёгкому дымку самокрутки Владимир Колотов определил, где находится «лежбище» Абубакара. Когда же тому пришлось на время покинуть своё укрытие, Колотов с неизменной точностью уложил противника попаданием в глаз.

Чтобы спасти тело наёмника, командиры повстанцев отправили несколько боевых групп, однако все шестнадцать боевиков были убиты наповал из знаменитого колотовского карабина. Так закончилась дуэль, по своему накалу и антуражу напоминавшая противостояние Василия Зайцева и штандартенфюрера СС Хайнца Торвальда в Сталинграде в конце 1942 года.

На следующий день после дуэли с Абубакаром Володя Якут был у генерала Рохлина. Там он сказал, что двухмесячный срок, на который его отпустил военком, истёк, и теперь ему нужно возвращаться домой. Генерал, и без того наслышанный о победах Володи, поинтересовался, сколько «зверей» уничтожил охотник. Эвенк ответил, что менее чем за два месяца он успел убить 362 боевика.

На этой цифре заканчивается основная часть легенды о Володе Якуте. Городская легенда, как их принято называть, должна была появиться в это непростое время, когда трудно было разобраться, кто прав, а кто виноват. Никаких свидетельств о том, что эвенкский снайпер Владимир Максимович Колотов существовал на самом деле, нет: на фотографиях изображены другие люди, а в отчётах и донесениях снайпер не фигурирует ни под настоящим, ни под «кодовым» именем. Легенду продолжают сведения о том, что вернувшийся на родину Володя Колотов отказался носить Орден Мужества, продолжил заниматься пушным промыслом и тяжело переживал смерть генерала Рохлина, убитого в июле 1998 года.

Историю о Володе Якуте обычно заканчивают началом 2000-х, когда он был убит на своём промысле неизвестными, якобы купившими у российских спецслужб информацию о его местонахождении. Другие утверждают, что Владимир Колотов не стал жертвой наёмных убийц, а удостоился приёма у президента Дмитрия Медведева в 2009 году, вручив главе государства подарки от своего народа. В подтверждение этой версии даже приводят кадры делегации из Якутии, однако и это едва ли можно считать достоверным свидетельством.

Многое в легенде о Володе Якуте может вызвать сомнения: например, каким образом вооружённый боевой винтовкой человек смог добраться из Якутии до самого Грозного, а потом отпросился из действующей армии и спокойно вернулся домой? Да и подробности его противостояния с Абубакаром очень сильно напоминают борьбу Зайцева и Торвальда в Сталинграде.

Был Володя Якут на самом деле, или нет, куда он исчез, сказать сложно. Бесспорно одно: в 1994-1995 году были люди, готовые мужественно защищать спокойствие своей страны. Легенда о Володе Якуте про них.