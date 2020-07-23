Экстремала запустили из «человеческой катапульты» 

На видео попал экстремал, которого запустили из катапульты с высоты почти 300 метров. Это традиционное развлечение, которое проходит в штате Вирджиния (США) раз в году, когда празднуется День моста через ущелье Нью-Ривер. В нынешнем году более сотни смельчаков решили пройти через катапульту. Человек, которого запускают из стоящего не вершине горы аттракциона, примерно 9 секунд находится в полёте, в потом приземляется у подножия.