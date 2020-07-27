Интеллектуальное волонтерство: помогать, включая мозги

В США, Европе и Сингапуре существует много компаний, которые берут на себя решение задач для некоммерческих организаций и предоставляют интеллектуальных волонтеров. В России это направление пока только развивается. О том, как работает такая благотворительность, Ксении Белодедовой рассказывает Элина Полухина.

Интеллектуальный волонтер — это человек, который безвозмездно помогает своими профессиональными умениями и навыками тем, кто в этом нуждается. Например, благотворительным фондам. Если это журналист, то он может написать бесплатно статью, юрист — оказать помощь в суде, дизайнер — нарисовать логотип и так далее.

В последние годы в России появилось несколько платформ интеллектуального волонтерства: ProCharity, todogood, «продобро» и другие. Они решают стратегические задачи для благотворительных фондов, помогают им измениться, вырасти.

На сайте такой платформы каждый желающий может заполнить анкету, рассказать о своих профессиональных навыках и принять участие в одном из проектов. При этом волонтерскую работу можно выполнять как индивидуально, так и в команде. Или даже в компании своих коллег по цеху.

В последнее время к этой форме благотворительности все чаще обращаются работодатели, заинтересованные в общественной деятельности и развитии своих сотрудников. Руководители компаний говорят, что «устали от веревочных трасс, веселых тимбилдингов и тому подобного», а хотели бы заняться чем-то действительно полезным.

То есть интеллектуальное волонтерство становится новым видом тимбилдинга и развития HR-бренда работодателя.

«Про интеллектуальное волонтерство я узнала от моих коллег по индустрии, которые очень позитивно отзывались об этом опыте, — рассказывает Юлия Маркова , управляющий директор подразделения медицинских изделий и оборудования ООО «Джонсон&Джонсон» . — Мне тоже захотелось реализовать несколько проектов. Мы разрабатывали коммуникационную стратегию для фонда по борьбе с инсультом ОРБИ: требовалось увеличить регулярные пожертвования, чтобы обеспечить гарантированный минимальный бюджет фонда. Проект стартовал 23 мая и был рассчитан на 1,5 месяца, но продлился до начала октября.

Мы определили основные направления для продвижения фонда, дали практические рекомендации по оформлению сайта, некоторые из них были внедрены еще на этапе реализации проекта, разработали и протестировали ключевые сообщения фонда».

По словам Юлии Макаровой, став волонтером, она поняла, как работают благотворительные фонды, познакомилась с новыми людьми и смогла лучше узнать своих коллег.

«Я был тимлидером в проекте по созданию корпоративного фандрайзинга для благотворительного фонда «Подари завтра» — это один из крупнейших фондов в Удмурдской Республике. У фонда отсутствовала стратегия корпоративного фандрайзинга, держался он только на нерегулярных пожертвованиях физических лиц.

Мы проанализировали текущую финансовую ситуацию, узнали больше о самом фонде, как его продвигают в соцсетях, определили все слабые места. Наладили работу с корпоративными партнерами, так как раньше она не велась, прописали регламенты и роль сотрудников — за что каждый должен отвечать. Затем спрогнозировали примерный рост ежегодной суммы пожертвований и привели ряд лучших кейсов с похожей ситуацией.

Заключительным этапом стало внедрение сквозной аналитики, CRM-системы и организация проектного управления. В течение двух лет мы планируем привлечь около 7 млн рублей в фонд, то есть увеличить бюджет в два раза», — рассказал Ассир Битохов, директор компании «Цифра».

На работу с фондом «Подари завтра» ушло около 4 месяцев. Команда состояла из волонтеров из Москвы и Ижевска, совместная работа велась удаленно. Сейчас Ассир Битохов вместе с друзьями планирует запустить свой благотворительный проект на северном Кавказе, направленный на повышение уровня образования и культуры. По его словам, многие бизнесмены не понимают, сколько добрых дел они могли бы сделать.