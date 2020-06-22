Как погиб лучший горнолыжник в истории СССР

Горнолыжный спорт являлся, пожалуй, одной из немногих не слишком развитых в СССР дисциплин. По крайней мере, так было до начала 1980-х годов. Именно тогда и засияла звезда Александра Жирова . К сожалению, едва успев вспыхнуть, она угасла навсегда.

Лена

Александр Васильевич Жиров появился на свет в подмосковном поселке Деденево в 1958 году. Горными лыжами Саша увлекался с детства. Он катался в соседней деревне Шуколово. Мальчик не просто проявлял к этому виду спорта интерес, он имел определенные задатки и хорошую реакцию. Поэтому неудивительно, что вскоре он оказался в ЦСКА под руководством опытного тренера Виктора Тальянова. Именно благодаря Тальянову Жирова вскоре включили с состав сборной. Там-то Александр и встретил Елену Панченко, которая тоже занималась горными лыжами.

Между Леной и Сашей сложились дружеские отношения. Но не более того. По крайней мере, сам Жиров был в этом абсолютно уверен, пока не произошла трагедия. Панченко уехала в Австрию, где автобус, переполненный советскими спортсменами, столкнулся с трамваем. От полученных травм Елена скончалась. После ее смерти Александр узнал, что девушка была в него влюблена. К сожалению, она так и не решилась открыть ему свое сердце. Примечательно, что все пассажиры автобуса остались живы. Все, кроме Лены.

Впоследствии Александр очень жалел о том, что не замечал тех чувств, которые испытывала к нему Лена, и не ответил ей взаимностью.

Невероятный успех

Между тем Александр Жиров продолжал свое восхождение на Олимп. В марте 1981 года советский горнолыжник совершил невероятное. За 15 дней он одержал четыре победы подряд: в Японии, в Швейцарии и две в Болгарии. Кроме того, в это же время другой спортсмен из СССР Валерий Цыганов выиграл в Америке один из этапов Кубка мира. Подобного с отечественными горнолыжниками не происходило ни до, ни долгие годы после этого.

Казалось, Жиров только разгоняется. Все были уверены в том, что у Александра все впереди. На него возлагала надежды вся страна. Ведь в 1984 году в Югославии ожидались очередные Олимпийские игры, и многие уже видели Жирова на верхней ступени пьедестала почета. Но этим мечтам не суждено было сбыться.

Те четыре победы оказались вовсе не началом, а концом карьеры Жирова.

Проклятый автомобиль

Злосчастный автомобиль Александру Жирову подарили спонсоры за его достижения на спортивном поприще. Машина марки «Вольво» произвела фурор в родном поселке горнолыжника. Тем более что на дворе было самое начало 1980-х, и иномарки, конечно, являлись огромной редкостью даже в крупных городах. Жиров частенько катался на «Вольво» вместе со своими друзьями детства. Частым гостем в их компании был и алкоголь.

18 мая 1983 года он в очередной раз отправился на автомобильную прогулку в сопровождении односельчан. «Вольво» нашли в овраге. На месте трагедии обнаружили четверых человек. Выжить удалось только одному. Остальные, включая Жирова, погибли.

Талантливому спортсмену было всего 24 года. Обрел вечный покой Александр на кладбище деревни Шуколово, в окрестностях которой он 9-летним мальчиком учился кататься на любимых лыжах.