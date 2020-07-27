Что такое волонтерские семьи и почему они популярны

Сегодня добровольчество привлекает все большее число неравнодушных горожан. Некоторые из них, попробовав себя однажды в волонтерстве, приобщают к культуре добрых дел и своих близких. Так появляются добровольческие семьи, которые потом становятся целыми волонтерскими династиями. «Вечерняя Москва» расскажет, что такое добровольческие семьи и как появляются волонтерские династии.

Семья Фарафоновых

Семейным волонтерством называется деятельность на добровольной основе, в которой участвуют двое или более членов одной семьи, в том числе из разных поколений: супруги, родители с детьми, дедушки и бабушки, сестры и братья. Если вдруг вы решили стать частью волонтерского проекта, то обратите внимание на цели и принципы мероприятия, возрастные ограничения и временные условия, так как всем участникам должно быть комфортно. Отличительная черта и настоящее преимущество семейных волонтеров — команда у них уже есть.

Нина Фарафанова — мама двоих сыновей. На протяжении 30 лет посвящает себя и свою жизнь добровольчеству. Все началось с участия в стаф-команде (команда организаторов — прим. «ВМ») скаутского международного лагеря. Тогда она впервые услышала слово «волонтер» и подключилась к движению. Позже к активной маме присоединились и сыновья.

Нина занимается патронажем детского реабилитационного центра, организует экологические, спортивные и патриотические акции. Также ведет свои проекты, один из которых называется «Фото для мамы». Она в качестве медиаволонтера делает фотографии молодых военнослужащих во время их подготовки к главному параду Победы в Москве и выкладывает их в социальных сетях. Фотографий накопилось уже более десяти тысяч! Ежегодно Нина получает благодарности не только от мам, но и от молодых девушек, которые ждут своих любимых защитников дома.

Старший сын Нины — военный врач. В свободное время он реализует свой добровольческий проект — клуб любителей бега. И занимаются в нем военнослужащие, которым необходимо поправить здоровье. А младший сын, Никита, с 6 лет сопровождает маму на волонтерские смены. Сейчас ему 17 лет и он воспитанник Московского суворовского военного училища. С детства парень участвует в мероприятиях патриотической и спортивной направленности. Он также создал несколько проектов, один из которых посвящен Герою России Сергею Костину — тоже выпускнику-суворовцу, который погиб на Северном Кавказе, выполняя воинский долг. Никита рассказывает о подвиге, держит связь с мамой погибшего офицера, и ежегодно во время шествия «Бессмертный полк» проносит его фотографию в нагрудном кармане — рядом с сердцем.

Второй проект молодого человека — это квест-экскурсия по Дорогомиловскому району. Участники проходят по улицам района Дорогомилово, названных именами героев войны 1812 года, узнают исторический контекст наименования. На экскурсии уже побывали школьники, волонтеры, взрослые и дети — все, кому интересна история Москвы. Нина активно поддерживает начинания сына, вместе они выпускают интернет-газету «Кадетские вести». На сегодняшний день сайт насчитывает более двух тысяч подписчиков.

Волонтерство с детьми — это здорово!

Во время выбора направления волонтерства важно найти для своей семьи такой проект, в котором каждому найдется задание. Так считает доброволец Светлана Билибина. Главное — выбрать мероприятие по душе. Тогда туда и с детьми можно отправиться. Светлана уже 5 лет в волонтерской деятельности. И первый международный проект с ее участием — Всемирный Фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) — 2017. Примечательно, что родители волонтера были участниками первого ВФМС в Москве. Она продолжила традицию и сейчас признается, что «волонтерство — это драйв, непередаваемые эмоции причастности к крупнейшим и важнейшим событиям нашей страны».

У Светланы двое детей: 13 лет и 7 лет. И все они уже приобщаются к волонтерскому движению.

— Моим детям очень нравится активно участвовать и помогать в волонтерских акциях. Дочь Кристина скоро получит паспорт и очень ждет свою первую волонтерскую книжку. Сын Максим заинтересован и помогает по мере сил. Их радует возможность помогать наравне со взрослыми волонтерами и наблюдать за тем, как их действия приносят пользу окружающим. Родителям я рекомендую не бояться и смело рекомендовать детям попробовать себя в добровольчестве. Особенно в Год памяти и славы. Память о подвигах наших предков очень важна, поэтому я стараюсь уделять особое внимание патриотическому волонтерству, — поведала Билибина.

Также Светлана считает, что знания, приобретенные вовремя волонтерства, очень важны в повседневной жизни. Это возможность развить навыки коммуникации, научиться слушать и понимать, ответственно относиться к задачам и людям в команде. Также добровольцы расширяют кругозор, читая об истории мероприятий, в которых участвуют.

С чего начать?

Начать участвовать в волонтерских проектах семьей можно, например, с международного музыкального события «Спасская Башня».

— Мы с мужем начали волонтерить вместе. Переехали в Москву из Перми летом 2019. На 80 лет ВДНХ увидели волонтера. На вопрос «Как можно присоединиться?», получили в ответ, что можно зарегистрироваться на сайте «Мосволонтера» (www.mosvolonter.ru), — рассказывает доброволец Елена Дудина

Первое мероприятие, куда записалась пара, стала «Спасская башня». После рекрутинга мужа с женой взяли в тимлидеры (специально обученный волонтер, отвечающий за действия волонтеров в рамках определенного функционала — прим. «ВМ»).

— Волонтерить с любимым человеком интереснее и веселее. Мы живем вместе, работаем вместе, вместе готовим и развлекаемся. Не представляем, как иначе! — поделилась семейная пара.

Семейное волонтерство в России набирает обороты, и наверняка скоро мы услышим еще больше интересных жизненных историй о добровольчестве.