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Чем занимаются дети и внуки Юрия Гагарина 

Анастасия Иванова 1 час назад
Чем занимаются дети и внуки Юрия Гагарина
Фото: РИА Новости
У первого советского космонавта Юрия Гагарина и его жены Валентины две дочери — Елена и Галина. «Рамблер» расскажет, чем занимаются потомки четы Гагариных.
Старшая дочь космонавта Елена родилась в 1959 году. В детстве она увлекалась спортом и искусством. Окончив с отличием среднюю школу, Гагарина решила стать искусствоведом. Она поступила на исторический факультет МГУ.
Более 20 лет Гагарина работала в изобразительном музее имени Пушкина, она занималась хранением английской графики. Через некоторое время Елена стала кандидатом искусствоведения. И в начале 2000-х ее назначили директором музея «Московский Кремль», который она возглавляет по сей день.
Младшая дочь Юрия и Валентины Галина родилась в 1961 году. Прошло всего несколько недель после того, как на свет появилась девочка, и отец улетел в космос. Галина училась на экономиста, она окончила Институт Народного хозяйства имени Плеханова. На сегодняшний день Гагарина является доктором экономических наук и профессором. Она преподает в том самом вузе, где получила образование. В 2008 году Галина была удостоена звания «Заслуженный работник высшей школы».
Внуков у первого советского космонавта тоже двое. У Елены родилась Екатерина, а у Галины — Юрий. Ни один из внуков не носит фамилию Гагарина, все они под фамилиями своих отцов.
Внучка космонавта Екатерина Караваева тоже окончила МГУ. Она работает вместе с мамой в музее. В 2011 году Екатерина вышла замуж за дипломата Павла Внукова.
Юрий Кондратчик/Facebook
Внука космонавта, Юрия Кондратчика, назвали в честь великого дедушки. Он окончил факультет журналистики МГУ. На данный момент пишет статьи для разных изданий, в том числе для университета, в котором работает его мама Галина Гагарина.
Семья Гагариных до сих пор очень дружна, многие праздники они проводят вместе.
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Комментарии
Люди , Юрий Гагарин , Павел Внуков , МГУ , РИА Новости
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